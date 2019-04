Municipals 2019

La CUP Alcanar - les Cases va presentar la candidatura per a les eleccions

El passat diumenge la CUP Alcanar - les Cases va presentar la candidatura per a les eleccions municipals del 26 de maig en un acte a la Plaça de la Bassa en el que van intervenir diferents membres de la candidatura, entre ells, l’actual regidor Xavi Queralt.

Xavi va fer una revisió d’aquests quatre anys de política institucional, posant en valor l’aprenentatge que ha suposat tant per a ell, com per a l’assemblea local, aquesta primera experiència en el consistori municipal. A més, va voler fer èmfasi en el caràcter col·lectiu del projecte, el qual va més enllà d’allò que succeeix entre les quatre parets de l’ajuntament, reivindicant el treball fet amb “Teixim Iniciatives Populars”. Iniciativa que retorna al teixit associatiu del municipi els diners percebuts per l’assistència als plens extraordinaris. Finalment, va recordar als presents el codi ètic de la CUP que limita a les regidores la representativitat a un màxim de dues legislatures.

Per la seva banda el regidor cupaire de l’Ajuntament de Reus, Edgar Fernàndez, va explicar el naixement i el recorregut de la CUP Reus i com l’any 2011 el regidor de Reus, David Vidal, va destapar el “Cas Innova”, un entramat de corrupció política, pel que actualment més de 100 persones estan a l’espera de judici.

La CUP Alcanar-Les Cases va denunciar, de la mà d’Èrica Bel, segona de la llista de l’actual candidatura, la política de privatitzacions de serveis públics que s’està portant a terme des de l’equip de govern d’ERC. Remarcant: -L’existència de concessions contractuals que superen els 10 i 15 anys, essent en el cas de la residència-centre de dia de la gent gran de més de 50 anys. -La gestió externalitzada de la piscina municipal que suposa que l’ajuntament pagui a l’empresa gestora entre 25.000 a 30.000€ anuals. -La nova gestió del residus urbans, servei mancomunat amb altres pobles de les Terres de l’Ebre mitjançant el COPATE i que ha comportat un contracte milionari per a les empreses FCC i ACCIONA i una inversió pressupostada per aquest 2019 per part de l’Ajuntament d’Alcanar de 150.000euros.

Durant l’acte es va poder gaudir de l’acompanyament musical de Mascarats, grup de La Sénia, i de la realització d’un mural per part de l’artista local Lara Bel.

Finalment es va fer la fotografia de les integrants de la candidatura i les militants de la CUP Alcanar - les Cases.

La llista estarà encapçalada per Xavi Queralt Queralt, Erica Bel Queralt, Andreu Carapuig i Fora, Gina Roig Reverter, Miquel Reverter Queralt i Aina Rovira Boix. I durant els propers dies la resta de membres es coneixeran a través de les xarxes socials.