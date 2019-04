Municipals 2019

La Crida presenta les propostes més destacades del seu programa en l’àmbit cultural

Un cop més, la Diada de Sant Jordi va esdevenir la diada on la cultura, la llibertat d’expressió i la ciutadania prenen els carrers. De nou fent dels carrers i les places espais de reivindicació, espais per accedir a la cultura de manera festiva des de l’expressió popular.

Tal com va explicar Nani Valero, “avui des de la Crida per Sabadell us volem donar a conèixer quins són els reptes i propòsits en l’eix de les polítiques culturals per la ciutat en els propers anys. La Cultura i l'Educació són el camp de batalla de la llibertat d'expressió, de la creativitat i del creixement individual i col·lectiu. És per això, que els seus valors han de ser presents de manera vertebral i transversal a tots els espais de construcció de la ciutat que volem, on poder retornar a la ciutadania el sentiment de pertinença per millorar la qualitat de vida i que aquesta valgui la pena ser viscuda.”

La nostra aposta va dirigida cap a unes polítiques culturals amb les eines municipals per satisfer les necessitats socials i culturals de la ciutadania, facilitant l’impuls de la creativitat, la reflexió i la crítica dins del marc de la vida col·lectiva. Entenem la cultura com un bé comú dins del consens del procés de creació i creixement solidari entre l’Ajuntament, els professionals culturals, les entitats i els ciutadans.

Principals actuacions:

1. Promoció d’un circuit d’actuacions obertes a les places dels barris de la ciutat durant tot l’any.

2. Foment de la xarxa local de teatre amateur i professional.

3. Creació de l'Oficina de Cultura de Sabadell i potenciació del treball en xarxa amb les entitats.

4. Impuls de programació cultural pròpia als centres cívics conjuntament amb les entitats del barri.

5. Promoció de la cultura popular i la memòria col·lectiva com a eines de cohesió entre barris.

6. Ampliació de la Festa Major a una setmana i fer que arribi a cada racó de la ciutat.

7. Revisió del nomenclàtor eliminant tots els noms vinculats al feixisme.

8. Visibilització i reconeixement del treball cultural de les dones i les persones LGTBI.

9. Rehabilitació i millora del patrimoni històric local.

10. Desenvolupament del projecte de Museu de la Indústria Tèxtil Llanera.

11. Creació de l’Oficina del Ripoll per promoure la natura i el conjunt de valors del Parc Fluvial.

12. Creació d’un espai d´entitats a la Casa de la Maternitat dirigit a la promoció de la llengua i la cultura catalanes.

Nani Valero va explicar que “entenem la cultura com una eina per activar la vida col·lectiva, que esdevé generadora de sentiment de pertinença i de millora de la qualitat de vida. Entenem la cultura com un element viu, en permanent canvi i transformació i alhora lluny d’esdevenir merament un producte de consum, que reprodueixi un relat dominat pel capitalisme i reproductor d’un model patriarcal obsolet. És per això, que els seus valors han de ser presents de manera vertebral i transversal a tots els espais de construcció de la ciutat que volem, on poder retornar a la ciutadania el sentiment de pertinença per millorar la qualitat de vida i que aquesta valgui la pena ser viscuda.”

“La nostra aposta va dirigida cap a unes polítiques culturals impulsant eines municipals per satisfer les necessitats socials i culturals de la ciutadania, facilitant l’impuls de la creativitat, la reflexió i la crítica dins del marc de la vida col·lectiva. Entenem la cultura com un bé comú dins del consens del procés de creació i creixement solidari teixint complicitats entre l’Ajuntament, els professionals culturals, les entitats i la ciutadania.”

“Avui la cultura esclata als carrers entre llibres i roses. Nosaltres apostem perquè la cultura, en totes les seves expressions, esdevingui un camp fèrtil per fer aflorar la llibertat i la vida permanent i de manera estable arreu de Sabadell.”

“Serem llibres i roses arrelades amb força, que com ens explica Abdullah Öcalan, representant del poble kurd empresonat des de fa anys per l’Estat turc, en la seva teoria de la rosa: «les roses són éssers vius que amb les seves espines desenvolupen sistemes d’autodefensa, les espines no són per atacar si no per a protegir la vida», una vida digna de ser viscuda.”