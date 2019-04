#ProuTeràpiesHomòfobes

La Crida LGBTI reclama al Govern que prohibeixi les teràpies LGBTI-fòbiques a Catalunya

La Crida LGBTI reclama al Govern català que prohibeixi les teràpies LGBTI-fòbiques a Catalunya. Unes teràpies que han tornat a l'actualitat informativa arran de les declaracions del bisbe d’Alcalà de Henares en què afirma que l’església espanyola duu a terme teràpies per a “curar” l'homosexualitat i que posteriorment han estat avalades per la Conferència Episcopal. En l’actualitat, dins dels Països Catalans, aquestes teràpies només estan prohibides per llei al País Valencià.

En el cas de Catalunya, durant l'elaboració de la Llei 11/2014 no es va tenir en compte l'existència d'aquest tipus de teràpies. D'aquesta manera, l'obertura d'expedients depèn de la decisió puntual de la Generalitat de Catalunya a través de la Conselleria de Salut, sempre que considerin que aquestes teràpies suposen un risc per a la salut de les persones LGBTI. Des de la Crida LGBTI es considera que sense prohibició expressa no existeixen les mateixes garanties.

A més de la prohibició explícita via decret de Govern d’aquestes teràpies, l’organització LGBTI, propera a l’Esquerra Independentista, reclama que de la Llei 11/2014 pels drets de les persones LGBTI i contra la LGBTI-fòbia tingui un pressupost específic i s’aprovi ja el reglament que permetrá aplicar-la de forma efectiva.

Campanya en xarxes

A més, la Crida LGBTI ha iniciat una campanya en xarxes sota l’eslògan #ProuTeràpiesHomòfobes per demanar al govern que actuï contra aquestes pràctiques LGBTI-fòbiques. A la campanya s’han sumat en xarxes entitats com l’Observatori Contra l’Homofòbia, Atzagaia, Alliberem-nos, Justa Revolta o periodistes com Joao França i Rubén Serrano, etc.

La Crida LGBTI

La Crida LGBTI nascuda en 2015 és una organització política propera a l’Esquerra Independentista en l’àmbit dels Països Catalans que treballa per l'autoorganització i l'autodefensa de les persones LGBTI en col·laboració amb moviments feministes i anticapitalistes per fer front a les estructures patriarcals i capitalistes que no ens permeten ser lliures. La Crida LGBTI lluita amb l'objectiu de construir una república lliure d'LGBTI-fòbia i avançar cap a la independència d’uns Països Catalans socialistes i feministes.