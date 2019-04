Homenatge

L'OCB i l'ASM reten homenatge Guillem Riera, l'heroi mallorquí de la Guerra de Successió

Ahir dissabte va tenir lloc l'homenatge anual a Guillem Riera, l'artiller mallorquí que juntament amb una trentena de milicians va impedir el desembarcament de les tropes borbòniques al Port de Manacor a principis del segle XVIII.

Per cinquè any consecutiu, arran del Tricentenari de la Guerra de Successió, les persones que s'han sumat a la convocatòria de l'Obra Cultural Balear i l'Assemblea Sobiranista de Mallorca han fet una ofrena floral a la Torre del Serral dels Falcons, des d'on el 4 d'abril de 1715 Guillem Riera va disparar amb un falconet contra les llanxes de la flota borbònica, fins que l'arma rebentà i li causà la mort.

Jordi Caldentey, president de la delegació de l'OCB de Manacor, va recordar que "quan va esser caiguda Barcelona, dia 11 de setembre del 1714, tot feia pensar que Mallorca hi cauria darrere, tot d'una. Però no va esser així, i avui som aquí de bell nou per rememorar aquells fets." Tal com explicà, "el Marquès de Rubí, virrei de Mallorca, es negà a capitular davant dels enviats d’En Felip V. El general borbònic Dancourt envià com a emissari al capità Pastrana, el qual oferí a En Rubí 100.000 escuts a canvi de la rendició, però. el marquès no es va deixar subornar."

Palma va haver de capitular finalment el 2 de juliol de 1715 davant les forces borbòniques, formades per "404 vaixells borbònics, que duien 40 batallons d’infanteria i 48 de cavalleria, amb un total de 30.000 soldats, 2.800 cavalls i més de 500 canons." Segons va denunciar Caldentey, "el desconeixement general que la nostra societat pateix d'aquells fets cabdals demostra que el règim que hem tengut del 1978 ençà ha aconseguit amagar-nos la dimensió nacional de la Guerra de Successió. Ens han fet creure que aquell conflicte va esser purament una simple brega de reis que només va dur una mica de rebombori a la regió del Principat. Ens han extirpada la memòria històrica de la nostra consciència col·lectiva."

Amb paraules de Serafí Lliteres, president de la secció local de l'ASM de Manacor, la gesta de Guillem Riera "és d’una valentia admirable que ha de ser recordada per sempre més, i com la seva, la de tots els mallorquins que posam la nostra còrpora i el nostre seny al servei del país sigui en la forma que sigui". Lliteres va denunciar que la fidelitat i fermesa en defensa del país "avui està autènticament criminalitzada des de totes les veus de tots els mitjans de la caverna borbònica espanyola, que escupen les seves mentides i el seu verí amb tota impunitat des de Castella", referint-se a personatges com Jiménez Losantos, Pérez Reverte, Borrell, Rodríguez Ibarra, Rivera o Casado.

Al final de l'acte es va fer sonar el corn de mar, l'instrument amb el qual Guillem Riera va cridar a defensar la costa, i s'escoltà el Cant dels Ocells en suport als independentistes catalans presos i exiliats.