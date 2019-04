moviment veïnal

L'assemblea de la Favb aprova un pla de treball de futur amb rècord de participació i a l'espera d'un nou Ajuntament

L’equipament de gestió veïnal Can Clariana Cultural del barri de Congrés-Indians ha acollit el dissabte 6 d’abril l’assemblea general de la Favb, amb una participació rècord de 48 associacions veïnals. 24 entitats més havien excusat la seva presència.

El moviment veïnal barceloní ha fet els deures davant un cicle municipal que està a punt d'acabar i, a banda de fer balanç del mandat, ha concretat una bateria de propostes i reivindicacionstant a nivell de barris com de districtes i ciutat per presentar al nou equip de govern que surti de les eleccions del 26 de maig.

A la vegada, i sent conscients que les ciutats estan passant per un moment de canvis profunds i que cal ampliar els camps d'actuació, la Favb ha inclòs al pla de treball novetats tant en l'organització i reforç intern de l'entitat (per exemple, creant una “escola” de quadres d'activisme veïnal) com en el pla d'acció ciutadà per abordar reptes com els greus problemes de contaminació, l'expulsió del veïnat per la pressió immobiliària, la municipalització de la gestió de l'aigua, la implementació del reglament de participació als districtes i barris, la voluntat d'obrir l'enfoc a la regió metropolitana o abordar els temes de convivència amb tota la seva complexitat social.

Un cop aprovats els informes de gestió i econòmics, l'assemblea ha donat la benvinguda a l'associació Xarxa Veïnal del Raval, que s'incorpora a la Favb amb la voluntat de fer de paraigua de l'intens moviment ciutadà que està lluitant de valent per fer prevaler el dret de ciutadania en un barri amb dures problemàtiques socials.

L'assemblea ha aprovat també diferents resolucions. A proposta de la junta de la Favb, apel·lant tots els partits polítics que concorren a les eleccions a encarar amb valentia els temes relacionats amb la pobresa i la desigualtat, l'habitatge, la contaminació i els problemes ambientals, la convivència i l'ús de l'espai públic. Com també una moció específica que insta a cedir l'antiga capella de la Misericòrdia al CAP de Raval Nord.

A proposta de l'AV del barri Gòtic s'ha aprovat una resolució per crear una comissió de treball veïnal que abordi el tema de la seguretat ciutadana des d'una mirada comunitària. I a proposta de l'AV de Sagrada Família l'assemblea s'ha pronunciat contra l'acord urbanístic entre l'Ajuntament i el Temple, exigint que es torni obrir un debat sobre el seu encaix a la ciutat i al barri.

Finalment s'han celebrat eleccions a l'entitat, amb el resultat de la renovació dels càrrecs de la presidència (Ana Menéndez, AV de la Satalia), vicepresidència segona (Camilo Ramos, AV de Sant Andreu Nord-Tramuntana), vicesecretaria segona (Teresa Martínez, AV d'Horta) i quatre vocalies (Sylviane Dahan, AV de l'Esquerra de l'Eixample; Salvador Mañosas, AV la Palmera; Josep Ortiz, AV Can Peguera i Corina Albir, AV Sagrada Família).