PER LA REPÚBLICA

L’Assemblea celebra el 5 de maig la setena Assemblea General Ordinària a Tarragona

Diumenge, 5 de maig, l’Assemblea Nacional Catalana celebrarà la seva setena Assemblea General Ordinària (AGO), en la qual es fixarà el nou full de ruta de l’entitat. A més, aquest any, també es votarà una reforma dels Estatuts i del Reglament de règim intern.

L'AGO tindrà lloc al Tàrraco Arena de Tarragona. S’iniciarà a les 9.30 h del matí i s’allargarà, previsiblement, fins al migdia. El moment àlgid, però, serà cap a les 11 h, quan hi arribarà el president de la Generalitat, Quim Torra, així com representants del Govern i dels grups parlamentaris. Aproximadament cap a les 12 h es votarà el nou full de ruta i hi haurà els parlaments de Pep Cruanyes, vicepresident de l’entitat, i Elisenda Paluzie, presidenta.