Junta permanent de l'Espai País Valencià

El passat dilluns 22 d'abril, alguna persona o persones, amb molt mala fe, van entrar al despatx que tenim a Casa València i van furtar tota la recaptació de la darrera activitat de l'EPV.

Aquest fet ens ha colpit fortament i ens ha deixat extremadament tristes i frustrades. Com moltes sabeu, no estem passant pel millor moment econòmic en l'Espai País Valencià i aquesta situació ens ha deixat ben afonades. El que ens han llevat eren aproximadament la meitat dels diners dels què disposàvem l'EPV, i els quals anaven destinats a la resta d'activitats que teníem planificades per al 2019. Així doncs, s'han vist seriosament afectades la Primavera Cultural Valenciana i, sobretot, la Jornada Popular 2019 del pròxim 1 de juny. Hem hagut de cancel·lar algunes de les activitats que teníem previstes.

Els fets han sigut denunciats als Mossos els quals han obert una investigació.

Volem comunicar que la Primavera Cultural Valenciana i la Jornada Popular segueixen en peu, però demanem la col·laboració i solidaritat de totes en els pròxims actes per tal de fer-ho possible, ja que aquest maleït succés pot simbolitzar un punt d'inflexió en la nostra associació. Ha sigut un colp no sols econòmic sinó moral i anímic.

Podreu col·laborar fent un donatiu a la caixa de resistència, consumint a la barra o comprant marxandatge. Així com també acudint als nostres actes, portant als vostres amics i amigues o donant un cop de mà en l'organització dels diferents esdeveniments. Vos estarem molt agraïdes!

Barcelona, 26 d'abril del 2019

Junta permanent de l'Espai País Valencià