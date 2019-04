memòria històrica

Guanyem Badalona i ERC proposen canviar el nom del carrer General Weyler pel de Neus Català

Avui, dijous 18 d’abril, davant del memorial en record de les 1.706 víctimes de la repressió franquista instal·lat a la Plaça del Fòrum (antic Camp de la Bota), Dolors Sabater (Guanyem Badalona en Comú) i Oriol Lladó (ERC), han fet una ofrena floral en homenatge a Carme Claramunt, veïna de Badalona i la primera dona afusellada pel franquisme, i a l’alcalde Frederic Xifré, afusellat uns mesos més tard al mateix indret.

Durant l’acte, han fet pública la proposta de presentar una moció al proper Ple de l’Ajuntament de Badalona, el darrer d’aquest mandat que es celebrarà el dimarts 30 d’abril, per tal de canviar el nom del carrer General Weyler, al barri badaloní del Progrés, pel de Neus Català. Valerià Weyler Nicolau va ser un militar espanyol que, durant la guerra de Cuba, va dissenyar per primer cop els camps de concentració com a mètode de càstig cap els presoners enemics, provocant milers de víctimes. Posteriorment fou Capità General de Catalunya i, com a tal, responsable de la repressió instaurada durant la Setmana Tràgica l’any 1909. En contraposició, Neus Català, que va morir el passat dissabte 13 d’abril, va ser una infatigable lluitadora antifeixista, supervivent dels camps de concentració i extermini nazis, i model de compromís amb la recuperació de la Memòria Històrica.

Els dos candidats a les municipals de maig, han considerat que avui, més que mai, és un acte de justícia aquest canvi en el nomenclàtor de la ciutat. “És important fer memòria per evitar que fets tant cruels com els d’aquell dia tornin a passar, i important recordar-ho avui dia que estem en ple retrocès de llibertats democràtiques”, ha declarat Oriol Lladó, número 2 per ERC de la candidatura conjunta amb Guanyem Badalona en Comú. Dolors Sabater, per altra banda, ha considerat que “amb la moció que presentarem, farem dos actes de justícia en un: treure del nomenclàtor de Badalona la vergonya que suposa dedicar-li un carrer al general Weyler i fer un homenatge a la ciutat a la memòria i vida de resistència de Neus Català”.