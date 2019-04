28-A

Front Republicà assegura que pot donar la sorpresa durant la nit electoral

La coalició ha comptat amb voluntaris per realitzar la campanya a l'entorn d'un centenar de comitès de suport que han realitzat gairebé uns setanta actes arreu del Principat. Durant el diumenge comptaran amb un miler d'apoderats que fiscalitzaran les votacions

L'auditori de les Basses al barri d'Horta de Barcelona ple de gom a gom ha acollit l'acte polític de cloenda de la campanya electoral de Front Republicà en un ambient d'eufòria per la tasca realitzada Durant aquest dies. Una campanya que ha desafiat el silencia dels mitjans, molt especialment els mitjans públics, tal com van expressar en algunes de les intervencions.

A l'acte han participat entre altres, Maria Besora, cap de llista per les comarques nord-orientals; Ferran Reyes, número u per les comarques del Camp i Terres de l'Ebre; Joel Jové, cap de llista per les terres de Ponent; Mireia Boya i Antonio Baños, exdiputats per la CUP; el cap de llista per les comarques centrals, Albano-Dante Fachin; la número 3, Mireia Caldés i el número 4, Guillem Fuster.

Maria Besora ha afirmat que cal anar a "seguir construint allò que van decidir les urnes" i dir que no deixaran "que tornin a jugar amb tot un poble". Ferran Reyes ha reivindicat que "lo riu és vida" i ha recordat que, des de les Terres de l'Ebre van cridar el "no passaran" i ho tornaran a dir, però ha avisat: "No cedirem a xantatges".

Joel Jové, ha recordat nombrosos dirigents de l'independentisme històric, així com els represaliats que no van ser mediàtics en el passat, com els torturats el 1992 per l'operació Garzón o els de Torà, el 2009. També ha reclamat la llibertat dels presos polítics i ha receptat, per implementar la República una mobilització massiva, unitat estratègica, desobediència civil i pacífica, i valentia i fermesa per assumir la repressió.

En un ambient d'eufòria, Mireia Caldés ha manifestat "Que es preparin a partir del 28-A. En traurem 9 o 10". Per la seva banda, Fachin ha celebrat "haver superat el bloqueig mediàtic". En aquest sentit, el cap de llista de la coalició ha estat molt crítics amb els mitjans de comunicació i ha lamentat la cobertura que s'ha donat a la lista.

Guillem Fuster ha remarcat que "Les places dels nostres pobles i ciutats seran les que li diran a la institució cap a on ha d’anar l’acció política que volem que es dugui a terme. El cicle ha canviat: és el poble qui mana i és el govern que obeeix".

Mireia Boya ha criticat els altres partits independentistes i les crides al vot útil: "De què serveix ser tots de color groc si som transversal? El vot útil no és per ERC ni per JxCat, ja que han llençat a les escombraries el vot útil que molts van fer el 21 de desembre de 2017".