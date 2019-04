lluita institucional

Es presenta a Badalona el documental "Qui ha hipotecat el meu Ajuntament?"

L’Observatori Ciutadà Municipal de Badalona (OCM Badalona) organitza la presentació del documental amb la presència del director Yago Álvarez, activista de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute i periodista de El Salto i Salmón Contracorriente.

El proper 5 de abril a les 19h, s'estrena al Centre Cívic de Can Cabanyes a Badalona (Rambla de Sant Joan núm, 59-77) el documental Qui ha hipotecat el meu Ajuntament?Una història de un municipi que podria ser el teu. La peça fa un recorregut històric del consistori de Jerez, la seva decadència; analitzant les claus socials i econòmiques que han portat a l’Ajuntament i una situació financera límit a causa dels successius governs del Partit Andalucista, PP y PSOE.

L’Observatori Ciutadà Municipal de Badalona (OCM Badalona) organitza la presentació del documental amb la presència del director Yago Álvarez, activista de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute i periodista de El Salto i Salmón Contracorriente. L’entrada serà gratuïta fins completar l’aforament.

La producció audiovisual compta amb la participació de nombroses personalitats de la política municipal; des d'antics representants del consistori a regidors actuals, fins a sindicalistes, ciutadania organitzada en plataformes o moviments socials, periodistes. Totes elles ens expliquen l'asfixia financera de Jerez i altres municipis en situació similar. Un relat de les conseqüències nefastes de la política austericida imposada per la Troika i executada per un PP que va assumir mitjançant la llei Montoro i la modificació exprés de l’article 135 de la Constitució espanyola. Una crònica necessària que ens serveix per quantificar i fer una reflexió col·lectiva.