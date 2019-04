Endavant (OSAN) reparteix 30.000 diaris a una quinzena de localitats dels Països Catalans amb mesures per a una vida digna per a tothom

Amb l’acció "PerAUnaVidaDigna" emmarcada dins de l'acció política "ÉsDeMínims", Endavant (OSAN) comparteix entre la classe treballadora cinc mesures bàsiques per una vida digna, just un dia abans de l'1 de maig.

Un dia abans de l'1 de maig, l’organització política Endavant (OSAN) ha repartit 30.000 diaris informatius a una quinzena de localitats dels Països Catalans. Sota el nom #PerAUnaVidaDigna, l'organització política de l'esquerra independentista ha compartit amb la classe treballadora la necessitat d'un programa de mesures socials urgents contra l'emergència social. Les mesures es concreten en cinc eixos: el salari i les condicions laborals; el dret a l'habitatge digne; els serveis públics; la banca pública, i la nacionalització dels sectors estratègics. El repartiment s’emmarca en l'acció política per aconseguir un programa de mínims per a una vida digna, iniciada el mes de febrer passat.

Dimarts 30 d'abril, Endavant (OSAN) ha repartit 30.000 catàlegs informatius a una quinzena de localitats dels Països Catalans. Sota el nom #PerAUnaVidaDigna, l'organització política de l'esquerra independentista ha compartit amb la classe treballadora la necessitat d'un programa de mesures socials urgents contra l'emergència social.

El diari, de 16 pàgines, denuncia que la classe treballadora dels Països Catalans ha sortit de la crisi per entrar en la precarietat. Amb números a la mà, contraposa els augments dels beneficis de les empreses i les retallades antisocials dels diferents governs -autonòmics o estatals, seguint els dictats europeus- amb l'empitjorament de les condicions de feina i de vida de les classes populars i de la classe treballadora.



Per això, Endavant aposta per la construcció d'un programa de mínims que es concreta en 5 punts: salari mínim de 1.200 euros per 30 h, amb equiparació salarial real entre homes i dones, i pensions dignes; regulació del lloguer a un màxim del 10% del salari; aigua, llum, gas i telecomunicacions públics i a preus socials; serveis públics bàsics 100% garantits, sense privatitzacions ni repagaments, i una banca pública. També inclou uns destacats especials en la necessitat del feminisme per canviar-ho tot.



El repartiment s’emmarca en l'acció política d'Endavant centrada a reivindicar l'aplicació d'unes mesures de mínims per a una vida digna. La necessitat d'aquest programa de mínims ja es va socialitzar per primer cop el mes de febrer passat. El repartiment s'ha dut a terme al Vendrell, Reus, Girona, Mataró, Granollers, Barcelona (Eixample, Sant Andreu, Gràcia, Nou Barris, Sants), Manresa, Lleida, Sant Sadurní d'Anoia, la Seu d'Urgell, Martorell, Tarragona, entre altres punts.