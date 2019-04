#JOACUSO

El vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, encapçala la presentació de la Gestora Òmnium Priorat

El Castell de Falset va acollir ahir dissabte, 13 d'abril, a les sis de la tarda, la presentació oficial de la nova Gestora d’Òmnium Priorat. L’acte, al qual van assistir nombrosos socis i sòcies, a més de representants de les associacions, institucions i entitats de la comarca, va tenir un marcat caràcter festivo-cultural i va comptar amb presència de Marcel Mauri, vicepresident de l’entitat. Amb la creació d'aquesta seu, Òmnium Cultural disposa de delegacions territorials a totes les comarques de Catalunya, excepte a la Conca de Barberà, on espera aviat establir-se, també.

Els coordinadors de la nova junta Gestora Òmnium Priorat, Agustí Masip i Elena Paniello, van encetar l’acte presentant el grup de socis i sòcies de la comarca que fa uns mesos van constituir-se en junta gestora d’una futura Seu Territorial d’Òmnium al Priorat amb l’objectiu de contribuir des de la singularitat de la comarca al projecte comú de l’entitat: llengua, cultura i país, educació i cohesió social. Els promotors de la gestora van posar també de manifest la seva voluntat de treballar en xarxa amb la resta del ric teixit associatiu de la comarca i van convidar tots els socis i sòcies a sumar-se al projecte i contribuir així a impulsar accions culturals diverses repartides pel territori.

L’acte va continuar amb el cant conjunt de dues peces per part de diverses corals de la comarca (Falset, Guiamets, Marçà, Porrera i Pradell de la Teixeta), que van aprofitar per reivindicar el paper cabdal del cant coral en la cultura catalana alhora que es van mostrar oberts a col·laborar amb la Gestora Òmnium Priorat en tot allò que estigui al seu abast.

Després de la projecció del minidocumental "17 lliçons de democràcia i dignitat" que recull les declaracions de Jordi Cuixart al Tribunal Suprem, emmarcat en la de la campanya #JOACUSO, el vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri De Los Rios, va adreçar-se als assistents per recordar-los l’anomalia que suposa que el president de l’entitat no pogués assistir a la presentació de la nova Seu, encoratjant els socis i sòcies de la comarca a sumar-se al projecte de la Junta gestora i traslladant-los les paraules de Jordi Cuixart dedicades a Òmnium Priorat des de la presó de Soto del Real.

Tot seguit l’acte es va centrar en una conversa entre Marcel Mauri i el periodista prioratí Toni Orensanz, moderada per Elena Paniello, entorn de les vulneracions de la llibertat d’expressió a l’Estat Espanyol i el dret a la informació. Durant el transcurs de la mateixa Marcel Mauri va rebre la notícia de la mort de Neus Català, darrera supervivent catalana del camp de concentració nazi de Ravensbrück, a la qual va voler homenatjar amb unes paraules i dedicant-li l’acte de presentació.

La interpretació de tres delicioses peces a càrrec del pianista Jorge Varela i la cantant Arual van posar la cirereta a l’acte, que va acabar amb el cant conjunt dels Segadors per part de tots els assistents i un refrigeri amb coca, avellanes i vi de la comarca per a tothom.