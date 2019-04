Repressió

El regidor de Badalona José Téllez absolt al revocar-se la condemna per desobediència per haver de defensar la llibertat d'expressió

El regidor de Badalona José Téllez ha estat absolt pel delicte de desobediència El regidor de Badalona José Téllez, que havia estat acusat d'un delicte de desobediència per una encartellada els dies previs a l'1 d'octubre. I és que l'Audiència de Barcelona ha decidit revocar la sentència que havia emès el jutjat número 7, que l'havia condemnat a una multa de 4.380 euros.Tellez ho ha explicat aquesta tarda en la concentració setmanal dels dilluns pels presos a la plaça de la Vila de Badalona.

Cal recordar que, Téllez havia estat acusat perquè en els dies previs al referèndum, durant una de les encartellades de la campanya, va mediar entre la Guàrdia Urbana i Òmnium Cultural per recuperar els cartells que la policia havia requisat. La Fiscalia l'acusava de desobediència perquè assegurava Téllez va agafar el material de dins el cotxe policial mentre els manifestants l'aplaudien.

En l'encartellada hi participava el president d'Òmnium, Jordi Cuixart. De fet, els agents de la policia local de Badalona estan citat aquest dimarts al Tribunal Suprem per declarar en el judici de l'1-O on està essent jutjat Cuixart.