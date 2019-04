remunicipalització de l'Aigua

El Pacte Social i Institucional per l’Aigua Pública s’estén arreu del territori just abans de les eleccions municipals

El Pacte Social i Institucional per l?Aigua Pública s?estén arreu del territori just abans de les eleccions municipals

A Barcelona i a Catalunya hi ha un intens debat i un procés obert per afrontar la remunicipalització de l’aigua. Ara som en un moment clau, pendents d'una sentència del Tribunal Suprem que podria accelerar el procés de recuperació de la gestió pública a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i molts municipis afronten aquest debat com un dels elements claus de campanya.

És per aquest motiu i en aquest context que des de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública i Aigua és Vida promouen el Pacte Social i Institucional per l’Aigua Pública. Aquest document té com a objectiu buscar el compromís de la major diversitat i nombre possible de forces polítiques i socials amb les seves propostes. I, a hores d’ara, és previst que gairebé totes les forces polítiques municipals catalanes el signin en algun dels municipis on són presents i on tenen representació i que sindicats, associacions de veïns i altres entitats clau del teixit associatiu també ho facin.

En el Pacte, les candidatures locals i el teixit associatiu local es comprometen per “una gestió pública, integrada i participativa del cicle integral de l'aigua” i a “vetllar per l'acompliment de les següents 4 demandes bàsiques”. La primera de les demandes és (1) la consideració com a dret humà universal del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament (DHAS), la segona (2) el treball per la implementació d’un model de gestió pública de l’aigua que sigui exemple de gestió democràtica i transparent, la tercera (3) la aplicació d'una política d’aigua que preservi els ecosistemes aquàtics de les conques que abasteixen i donen vida al territori i, finalment la quarta (4) la creació d’un espai de concertació social sobre l’aigua, des d’on la ciutadania, el teixit social, etc juguin un paper actiu per a col·laborar en la implementació d’una nova cultura de l’aigua.

On i quan són previstes les primeres signatures del Pacte?

- Santa Coloma de Gramenet: dijous 2 de Maig a les 13h. Ribera dreta del Besòs a l'alçada del carrer Pompeu Fabra.

- Igualada: dilluns 6 de maig a les 18h. Plaça de l'Ajuntament.

- Mollet del Vallès: dimarts 7 de maig a les 18h30. La Marineta (Sala la Capella).

- Barcelona: dimecres 8 de maig a les 11h30. Seu de la FAVB

- Girona: dimecres 8 de maig a les 12h. Sala Miquel Diumé (Ajuntament de Girona).