L’odi a TV3 per part de l’unionisme ha arribat a cotes inimaginables. Que la televisió pública catalana no els ha agradat mai estava clar, però aquest atac constant i barroer era impensable fa uns anys. I ara empitjorarà amb l’inici de la campanya per les eleccions espanyoles del proper 28 d’abril, que va començar dijous, i que ja ha deixat les primeres consignes contra TV3. No costa de preveure que durant aquesta campanya els mitjans públics catalans seran uns dels principals protagonistes.

Des de Ciutadans es queixen -sovint, asseguts als platós de progames de TV3- de falta de pluralisme polític i manca d’imparcialitat de la cadena que dirigeix Vicent Sanchis. Fins i tot acusen la cadena pública catalana de “deshumanitzar” els ciutadans i polítics constitucionalistes. Ells, que defensen que companys de Parlament amb qui han compartit espai estiguin a la presó per creure i intentar dur a terme un projecte polític diferent al seu. No sé què pot haver-hi més inhumà que desitjar la presó a algú que coneixes i que no la mereix.

L'escalada d'odi contra els mitjans públics catalans -i molt concretament contra TV3- no s'atura. Fins el punt que els directors de TV3 i Catalunya Ràdio estan processats. Partits unionistes com Ciutadans o el PP han basat la seva lluita electoral a Catalunya i, sobretot, més enllà, en l’atac incessant a les institucions que doten Catalunya d’autogovern. I això inclou els mitjans catalans. Han posat el focus sobre TV3 precisament -i segurament per això- quan la televisió catalana està fent història amb les audiències. I no sembla que, malgrat els contants atacs, els catalans tinguin la intenció de deixar d'escoltar-los i de veure'ls perquè, al final, se'ls senten seus. I això, afortunadament, no es destrueix amb denúncies davant la Junta Electoral Central ni processant els qui els dirigeixen.