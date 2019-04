lgtbi-fòbia

Concentració a Girona per condemnar les anomenades teràpies reparatives

Les entitats LGTBI de Girona han convocat per aquest dilluns a les 19.30h, una concentració a la plaça del vi, 2, davant dels locals del bisbat. L'objectiu és visualitzar la condemna a "les mal anomenades teràpies reparatives, que no son cap altre cosa que una mostra d'lgtbi-fòbia mal dissimulada, on es tracta a les persones dels col·lectius lgtbi com malalts.

Els bisbes espanyols van avalar la setmana pasada les pseudoterapias homòfobes que es duen a terme al Bisbat d'Alcalá de Henares i han defensat al titular d'aquesta Diòcesi, el prelat Joan Maria Reig Pla.

En un inusual comunicat al final de l'Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, la cúpula catòlica va expressar "el seu suport i afecte a monsenyor Juan Antonio Reig Pla i als col·laboradors del COF [Centre d'Orientació Familiar]".