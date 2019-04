Abtimilitarisme

CaixaBank finança empreses armamentístiques amb més de 112 milions d?euros

L’entitat financera CaixaBank ha destinat durant el període 2013-18 més de 112 milions d’euros a finançar set empreses del sector armamentístic. El divendres, 5 d’abril, a les 11 h, la campanya Banca Armada , integrada actualment per 8 organitzacions - Centre Delàs de Estudis per la Pau, SETEM, Justícia i Pau, ODG, Col·lectiu Rets, AA-MOC, FETS Novessendes, denunciarà davant els accionistes i els mitjans de comunicació els vincles de l’entitat amb la indústria d’armament per tal de sensibilitzar a la societat sobre com les pràctiques financeres de Caixabank contribueixen a l’existència de conflictes armats. CaixaBank cedeix i inverteix diners en empreses com MAXAM, INDRA, THYSSENKRUPP, LEONARDO, AIRBUS GROUP, ROLLS ROYCE HOLDING PLC, RHEINMETALL AG THOMSOM, productores d’armes, transports militars utilitzats en conflictes i sistemes de securitització de fronteres causants de milers de morts. També a empreses com Agrogeba que són responsables d’acaparament de terres que han produït grans desplaçaments de persones refugiades.