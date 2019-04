Antimilitarisme

Caixabank dóna suport a empreses armamentistes

El passat divendres 8 d’abril, dues activistes de la Campanya Banca Armada van participar a la junta d’accionistes de CaixaBank a València per denunciar els vincles de l’entitat financera amb el negoci de les guerres i les fronteres.

CaixaBank ha invertit més de 112 milions d’euros en el sector armamentista. Concretament, ha finançat amb 112.646.286€, entre 2013 i 2018, a Indra, Maxam, ThyssenKrupp, Airbus Group, Leonardo, Rheinmetall AG i Rolls Royce. En aquest sentit, David Montesinos, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau al País Valencià, va explicar com Indra, una de les empreses que reben suport de CaixaBank, és responsable de la militarització de les fronteres. “Indra està subministrant les armes i altres equipaments militars que alimenten els conflictes armats, incrementen els nivells de violència, i augmenten la inseguretat de les persones que viuen allà, obligant a les poblacions a fugir de les seves llars buscant refugi en altres països. Aquesta empresa, a més a més, s’està beneficiant per partida doble del drama de la guerra i de les persones refugiades, ja que a més de produir i exportar les armes que perpetuen escalen la violència dels conflictes, s’ha vist beneficiada amb l’acord de militarització a les fronteres europees”. Indra és una empresa de l’Estat Espanyol que dedica el 27% de la seva producció a desenvolupar electrònica militar, simuladors de vol, sistemes de tir i de defensa electrònica.

L’empresa armamentista que rep més suport financer per part de CaixaBank és Maxam, una de les majors empreses productores d’explosius civils i militars del món, per un import de 92.153.341 euros. Maxam produeix municions de morter, de calibre mitjà, d’artilleria i d’armes lleugeres; granades subaquàtiques; i bombes lapa, entre d’altres. Entre les empreses finançades per l’entitat financera també hi trobem Thyssenkrupp, un constructor important de submarins i vaixells de guerra. Al novembre de 2013, mitjans de comunicació alemanys van publicar que ThyssenKrupp va guanyar un contracte per 3,400 milions de dòlars per a proveir de submarins a Aràbia Saudita.

En la mateixa línia, Sonia Canicio, de SETEM País Valencià, va demanar directament a Jordi Gual, president de l’entitat que deixi de donar suport a les empreses que alimenten les guerres més cruentes del món: “Amb els crèdits i fons d’inversió que faciliten a aquestes empreses fabricants d’armament CaixaBank és còmplice del negoci de la guerra, de la vulneració de drets humans i de la violència armada que cada any maten i destrossen la vida de milers de persones”.

Podeu consultar les intervencions en vídeo als següents enllaços:

Intervenció Sònia Canicio: https://youtu.be/II1APjVwOgQ

Intervenció David Montesinos: https://youtu.be/EZeCnxSS5ic

Resposta Jordi Gual, president de CaixaBank: https://youtu.be/1tVrayGNCBg

Sobre la Campanya Banca Armada:

La campanya està formada actualment per set organitzacions -Centre Delàs d’Estudis per la Pau, SETEM Catalunya, Justícia i Pau, ODG, Col·lectiu Rets, AA-MOC i FETS- que tenen com a objectiu denunciar els vincles dels bancs convencionals amb la indústria de l’armament per sensibilitzar la societat sobre la relació d’aquestes pràctiques financeres amb les tragèdies humanes els conflictes internacionals.