Municipals 2019

Badalona Valenta és el nom que aglutinarà la candidatura formada per Guanyem Badalona en Comú i Esquerra Republicana de Catalunya

Aquest matí a Plaça de la Vila, els caps de llista Dolors Sabater i Oriol Lladó han presentat “La Badalona Valenta”, el nom escollit a través d’un procés participatiu obert a tota la ciutadania on han participat més de 200 persones. També han presentat els 14 primers llocs de la llista, un conjunt de persones representatives de diversos barris de la ciutat, del teixit associatiu i també de diverses trajectòries, edats i sensibilitats polítiques.

Tant la línia gràfica com el nom, “La Badalona Valenta”, surten “de la voluntat de fer una proposta trencadora, que superi les costures que han encorsetat la ciutat”, segons Sabater. L’objectiu és “tornar a situar Badalona al mapa”, així com mostrar la pluralitat, el dinamisme i la transversalitat de la candidatura, a través de colors vius i contrastats. El cartell presentat avui, té la imatge de Dolors Sabater, però serà adaptable a altres formats, en què es pugui veure gent diversa, així com transportar-se i tenir presència arreu de la ciutat.

Pel que fa a la llista, avui s’han presentat els 14 primers llocs, completament paritaris, d’una llista que acabarà tenint més presència femenina. La candidatura recull diverses sensibilitats i trajectòries i encara s’estan tancant els últims llocs, per tal d’incorporar-hi persones independents i significatives de la ciutat.

Les persones presentades avui, que conformen un equip de majoria absoluta, són: