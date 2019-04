Moviment veinal

Agbar persisteix en el seu atac a la democràcia

El 26 d'octubre 2018 el ple de l’Ajuntament va aprovar per majoria la celebració d’una consulta que venia avalada per 27.000 signatures ciutadanes per decidir si la gestió de l’aigua a Barcelona havia de ser pública amb participació ciutadana. Agbar ha anunciat que interposarà cinc Contenciosos Administratius en contra d'aquesta decisió democràtica aprovada pel ple del Consell de Barcelona.

Es desconeix encara els arguments d'aquests recursos, i no entenem quins interessos s'amaguen darrere d'aquesta obsessió en impedir la consulta, que no siguin la defensa dels seus interessos per sobre dels de la ciutadania.

Els recursos els interposen cinc entitats diferents amb algun tipus de vincle amb Agbar, que són CCIES, SGAB, Aigües de Barcelona, Comité Intercentros d'Aigües de Barcelona i Abogados Catalanes por la Constitución, per tal d’escampar els contenciosos en diversos jutjats perquè en algun soni la flauta a favor dels seus interessos i multiplicar per cinc els costos de l’administració que defensa els seus interessos i els de les organitzacions sense afany de lucre que en volem fer seguiment. No podem comprendre perquè no es poden unificar en un de sol.

La insistència d’Agbar en bloquejar les consultes a Barcelona impedeix implementar l'aprofundiment democràtic que suposava el reglament de participació i pel qual tant hem treballat des de la FAVB i el Consell d’Associacions de Barcelona.

La multinacional Agbar de capital 100% francès (SUEZ) pretén mantenir els seus privilegis que durant tantes dècades ha tingut a la ciutat de Barcelona i que tants beneficis li ha comportat gràcies al rebut que paguen les famílies amb costos molt sobre dimensionats i aprovats en despatxos d'esquenes a la ciutadania.

Per tot plegat, ek moviment veinal demana a tots els grups municipals de l'Ajuntament que defensin la decisió presa al ple de l’Ajuntament de Barcelona i es comprometin a convocar la consulta ciutadana en els primers mesos de mandat. Així mateix, manifestem la nostra plena confiança en els serveis jurídics de l'Ajuntament en la defensa de la institució per sobre dels evidents interessos d'aquesta empresa multinacional francesa.