La CUP Capgirem Barcelona considera que l'absència d'ofertes per part del sector privat per tal de formar part de l'operador constata l'error del govern municipal de vincular la política d'habitatge públic a l'interès lucratiu del sector immobiliari. Un sector que davant la impossibilitat d'obtenir grans beneficis d'un dret bàsic com és l'habitatge, se'n renta les mans i no mostra cap interès a participar en la construcció d'habitatge públic. L'absència de candidats a formar part de la promotora constata el caràcter altament corporatiu i oligopòlic del sector, exercint-lo en aquest cas com a mesura de pressió contra aquelles polítiques que no són del seu gust.

La CUP Capgirem Barcelona valora que aquest fracàs, que comporta un nou retard en la creació d'habitatge social, és derivat de l'acord de Barcelona en Comú amb el PdeCat, que va comptar amb el vot contrari de la CUP Capgirem Barcelona i de la CUP-PA a l'AMB, i és per això que anima el govern de Barcelona i l'AMB a repensar la promotora d'habitatge públic. Finalment reitera que està a disposició d'ambdós governs per tal de posar en marxa una promotora d'habitatge de control i propietat 100% públic en tots els seus aspectes.

A la CUP Capgirem Barcelona ens preocupa que aquest endarreriment vagi cap a una relaxació de les condicions de licitacions enlloc d’anar cap a una promotora 100% pública.