Moviment veïnal

"Els creuers a gas no són un turisme sostenible"

Ecologistes en Acció, la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible i la federació europea Transport and Environment (T&E) recorden que el gas natural liquat és un combustible fòssil i, per tant, no pot considerar-se una solució ambiental com venen anunciant les autoritats portuàries. El seu ús en el transport marítim pot generar emissions de gasos d'efecte d'hivernacle fins a un 9% superiors a l'ús del gasoil marí (MGO), segons un informe recentment elaborat per T&E.



D'altra banda, si bé l'ús del gas és clarament beneficiós de cara a la reducció d'emissions de contaminants atmosfèrics, hauria de generalitzar-se al conjunt de creuers que fan escala a la ciutat perquè tingui un impacte real, que repercuteixi en una millora substancial de la qualitat de l'aire. Pel contrari, segons assenyalen les organitzacions, els bucs actuals no poden transformar-se a gas. De les més de 830 escales previstes i dels 12 nous creuers que s'estrenen aquest any a la ciutat comtal, tan sols dos creuers arribaran propulsats per gas.



L'aposta del Port de Barcelona pel gas és una cortina de fum per ocultar la seva inacció enfront dels alts nivells de contaminació i poder continuar ampliant terminals i batent rècords en l'arribada de creueristes. Barcelona és la primera destinació de creuers d'Europa i del Mediterrani, amb més de tres milions de creueristes en 2018, i planeja continuar creixent malgrat l'amenaça que suposa per a la salut humana i dels enormes impactes ambientals i socials que ocasiona aquest tipus de turisme massiu per a la ciutat.



Per això, Ecologistes en Acció, la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible i T&E demanen al Port de Barcelona i a l'Ajuntament de Barcelona que revoquin de forma immediata l'acord que preveu la construcció de dues noves terminals de mega-creuers en el Moll Adossat i que aprovin una regulació que obligui els bucs a utilitzar combustibles amb un màxim de 0,1% de contingut de sofre (en comparació al 1,5% que utilitzen actualment els vaixells de passatgers) i la instal·lació de sistemes de post-tractament com la reducció catalítica selectiva (SCR) i filtres de partícules dièsel (DPF), que proporcionen resultats similars de reducció de contaminants que l'ús del GNL. Un canvi que les navilieres poden fer de forma immediata, sense necessitat de noves infraestructures en el port, i en totes les seves naus.



Finalment, les organitzacions recorden que l'emergència climàtica no permet invertir en la creació d'una nova infraestructura fòssil quan cal descarbonitzar la infraestructura existent de gas en edificis, calefaccions i centrals tèrmiques. Promocionar el gas com a nou combustible en el transport marítim va en contra del compromís que la Unió Europea ha fixat reduir les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI) en almenys un 80-95% per a 2050 en relació amb l'any 1990. Per aquest motiu, insisteixen en la seva demanda perquè s'elabori un pla de reducció de l'activitat creuerista insostenible amb l'objectiu de complir els estàndards de protecció de la salut, els compromisos enfront de l'emergència climàtica i revertir els forts impactes socials que ocasiona, com són la massificació de l'espai públic, la saturació de serveis, els problemes de mobilitat, la desaparició del comerç de proximitat i el procés de gentrificació.