Municipalització de l'aigua

Xerrada-debat sobre la municipalització de l'aigua a Berga

La CUP de Berga convoca pel proper dissabte 16 de març, a les 19h. al Casal Cívic, a un debat sobre la municipalització del servei municipal de l’aigua amb Pilar Castillejo, regidora de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, municipi on en la darrera legislatura s’ha apostat per la municipalització del servei; Jordi Colomer, expert i assessor en municipalitzacions, i Oriol Camps, regidor de serveis públics a l’Ajuntament de Berga.

La formació considera que la municipalització de l’aigua s’ha posat al centre del debat municipal a molts municipis d’arreu de Catalunya els darrers anys, com un eina de recuperació del control d’un bé tant bàsic per a la nostres vides com és l’aigua. Sovint, les irregularitats de les empreses que gestionen aquest servei, o l’augment del preu per obtenir-ne uns guanys, planteja el debat per poder intervenir directament i decidir en pro dels interesses dels i les ciutadanes dels municipis enlloc dels beneficis que aquest servei genera per les empreses.

En aquesta línia apunta que la sobirania sobre els drets més bàsics com a ciutat és un debat que cal tenir present per marcar la tasca de la propera legislatura. Només amb la recuperació de tots aquells serveis privatitzats anys enrere per generar beneficis a determinades empreses, podrem assegurar que la gestió i servei públics d’aquests es dóna sota criteris democràtics i pels i les berguedanes.

Convida a les ciutadanes i ciutadans de Berga, així com els mitjans locals, a participar d’aquest debat.