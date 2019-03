#StopVOX

Unitat contra el feixisme i el racisme convoca una manifestació a Barcelona contra VOX

Serà aquest dissabte a les 17h al passeig de Gràcia i compta amb el suport de més de 200 entitats i organitzacions.

Sota el lema #StopVOX, Unitat contra el feixisme i el racisme (UCFR) ha convocat una manifestació a Barcelona aquest cap de setmana mb el suport de més de 200 entitats i organitzacions.

Els organitzadors de la mobilitzacion consideren que l’extrema dreta és un creixent perill a tot Europa, de fet, a tot el món. Té cada vegada i "l’Estat espanyol no és immune al problema. D’una banda, creix la violència feixista".

Afegeixen que, "el partit d’extrema dreta, VOX, va aconseguir reunir 13.000 persones pel seu acte a Vistalegre. Sembla que té possibilitats d’aconseguir representació institucional. En tot cas, s’ha vist que l’activitat de grups d’aquest tipus exacerba el racisme en general: contra la gent refugiada, la islamofòbia, etc. Aquest és un senyal d’alarma; hem de reaccionar".

Apunten que a Catalunya, UCFR va aconseguir frenar el creixement del partit feixista amb corbata, Plataforma per Catalunya, i va impulsar la magnífica lluita veïnal que va tancar el centre neonazi Tramuntana a Barcelona. L’equivalent al País Valencià, Crida Contra el Racisme, és més recent, però ja està demostrant la seva efectivitat i va creixent per terres valencianes.

Puntualitzen que aquests moviments uneixen forces molt diverses, com demostra la llista d’entitats adherides a UCFR. "La unitat suposa centrar-nos en el que compartim i deixar al marge els temes que ens divideixen; això no implica oblidar-los, ni que desapareguin, simplement que es poden i s’han de treballar en altres espais. Tant els factors socioeconòmics com el debat nacional juguen el seu paper en el creixement de l’extrema dreta, però no podem esperar fins que aquests temes es solucionin; a més, difícilment ens posarem d’acord en com resoldre’ls. En canvi, sí que podem coincidir en la necessitat de lluitar conjuntament contra el feixisme i el racisme, sense més precondicions ni requisits".