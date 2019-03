català

Últim mes del Concurs de Microrelats que impulsa la CAL

La Coordinadorda d'Associacions per la Llengua (CAL) ha recordat que fins al dia 31 de març hi ha temps per participar en el Concurs de microrelats que, per quart any consecutiu, la CAL organitza en col·laboració amb l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.

1. CATEGORIA OBERTA:

El relat ha de girar entorn del lema “Al carrer, el català llengua comuna”. Està adreçat a tots els majors d’edat i els textos han de ser narracions d'un màxim de 1.200 caràcters (espais inclosos i sense comptar els del títol).



2. CATEGORIA XERREM:

Adreçat a tots els majors d’edat i que formen part d’un grup Xerrem de la CAL. El relat també ha de girar entorn del lema “Al carrer, el català llengua comuna”, s’ha de presentar en suport d’àudio i ha de tenir una durada màxima de dos minuts. Els qui hi optin han de comunicar-ho al conductor del seu grup.



El concurs ofereix tres premis per a cada categoria. El primer premi de la Categoria oberta consisteix en una inscripció gratuïta a un curs de 20 hores de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. En el cas de la Categoria Xerrem, el primer premi serà un lot de llibres i dues entrades per a una representació de teatre. Els autors dels relats que quedin en segona i tercera posició també rebran un lot de llibres.



Les bases del concurs es poden consultar a: Concurs de microrelats 2019.