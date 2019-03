Tot a punt per la manifestació de dissabte a Madrid en favor del dret a l'autodeterminació

Les entitats sobiranistes i els grups parlamentaris ja estan ultimant els detalls de la gran manifestació unitària que recorrerà el paseo del Prada aquest dissabte, 16 de març, per reivindicar que l'autodeterminació no és un delicte, sinó un dret.

La capçalera de la manifestació sortirà a les 18 h amb el lema "La Autodeterminación no es delito. Democràcia és decidir". El punt de trobada per a tots els manifestants serà el paseo del Prada, l'espai entre la rotonda Emperador Carlos V i la plaça Neptuno. Una de les principals recomanacions als ciutadans que s'arribaran a la manifestació és que hi arribin com més aviat millor, cap a quarts de sis de la tarda, ja que es preveu una gran aglomeració de gent.

Des de fa setmanes, s'estan organitzant autocars des de molts punt del país amb destinació Madrid. Actualment hi ha comptabilitzats un total de 400 autocars, prop de 360 de Catalunya i més de 40 de la resta de la península. També sortiran molts trens en direcció Madrid, actualment hi ha uns 10 trens AVE complets o quasi complets.

Per facilitar la mobilitat i l'arribada de vehicles propis d'altres punts de l'Estat, es recomana fer servir els aparcaments dissuassoris a les entrades de Madrid. Quant als autocars, autocaravanes i furgonetes, des de les entitats es recomana que s'adreci un correu electrònic a autocars@assemblea.cat per poder rebre informació sobre on i com aparcar i facilitar així la mobilitat de la zona.

Per poder seguir l'acte final hi haurà una zona de capacitats diverses que s'ubicarà a la dreta de l'escenari i dues pantalles al llarg del recorregut.

Una manifestació molt transversal