Municipals 2019

Sumen Banyoles obre la confecció de la seva llista electoral a la ciutadania

El llançament de la iniciativa, que estarà activa fins el 10 de març, va coincidir amb la primera assemblea oberta per treballar el programa. Una quarantena de persones van fer propostes per a projectes concrets en medi ambient, participació i educació.

Sumem Banyoles ha obert el període per a què la ciutadania pugui proposar les persones que conformaran la llista electoral amb què concorrerà a les eleccions municipals. La plataforma ha habilitat al seu blog la possibilitat que tothom que ho desitgi plantegi les persones candidates i argumenti el perquè de la seva tria. El termini per participar en l'elecció s'acaba el 10 de març. A partir de llavors, l'assemblea de Sumem analitzarà les propostes i votarà la configuració definitiva de la llista.

Aquesta iniciativa concorda amb el tarannà de la candidatura, que ha decidit funcionar de la manera més participativa i transparent possible, per tal de mostrar una alternativa per a la ciutat ja des de la preparació de la campanya, començant per la llista. L'altre punt que es vol que sigui com més obert millor és l'elaboració del programa. En aquest sentit, Sumem va organitzar el passat divendres 1 de març una assemblea oberta per començar a vertebrar-lo, en què van assistir una quarantena de persones. Partint dels eixos del manifest fundacional, es van apuntar i debatre projectes concrets per a cadascuna de les línies de treball, com ara la reducció dels residus, la millora de la recollida selectiva, el foment del cultiu ecològic, una millor regulació de l'estany i el seu entorn, l'increment de la participació ciutadana a partir de les assemblees de barri, l'impuls de la integració de tots els col·lectius socials de la ciutat i el suport a l'educació no formal.

Properament la candidatura anunciara més trobades obertes a la ciutadania per continuar treballant en el programa electoral.