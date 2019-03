8-M

Save the Children alerta sobre l’augment de la violència masclista en adolescents i demana una assignatura reglada d’educació afectiva i sexual per erradicar-la

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona el proper 8 de març, Save the Children alerta sobre l’augment de la violència masclista en adolescents i proposa una assignatura obligatòria d’educació afectiva i sexual integral, adaptada a cada grup d’edat i a tots els nivells educatius, per contribuir a posar fi a aquesta violència i acabar amb la discriminació de gènere que pateixen les nenes.

L’organització considera preocupants les últimes dades de violència de gènere (INE 2017), que indiquen que la violència masclista que més creix a Catalunya és entre menors d’edat. L’any 2017 hi va haver 2.770 dones víctimes de violència de gènere amb ordre de protecció o mesures cautelars, de les quals 83 eren menors d’edat (un increment del 48,2% respecte l’any anterior).

Una altra dada destacable per Save the Children és l’augment de denúncies a menors d’edat per violència masclista a Catalunya, ja que l’any 2017 hi va haver 19 denunciats, un 18,8% més que el 2016, la pujada més gran entre la població.

Segons l’Enquesta de Convivència Escolar i Seguretat a Catalunya, un 20% de les noies d’ESO i Batxillerat que han tingut parella en alguna ocasió manifesta haver patit violència de control (on era, amb qui anava, com es vestia) durant el curs 2016-2017. “La percepció de la violència masclista en les seves formes més extremes és cada vegada més rebutjada per les adolescents, però les violències de caire més subtil continuen essent àmpliament tolerades”, destaca Emilie Rivas, responsable de Polítiques d’Infància de Save the Children a Catalunya.

Arreu de l’Estat la tendència és similar. L’any 2017 va haver-hi 653 nenes i adolescents víctimes de violència de gènere, un 14,8 % més que l’any 2016. Si ens fixem en les denúncies, 127 eren agressors menors d’edat, un augment del 18,7% respecte el 2016.

“Necessitem eines per acabar amb la desigualtat de gènere i la creixent violència masclista contra les nenes i adolescents. Els polítics han de comprometre’s a aprovar durant la propera legislatura la Llei de Protecció Integral contra la violència contra la infància, on s’inclogui la implementació d’una assignatura obligatòria d’educació afectiva i sexual i mesures concretes per als nens i nenes víctimes de violència de gènere”, afirma Rivas.

L’organització demana que els centres educatius comptin amb plans de prevenció i formació, així com amb protocols de detecció i intervenció per professors sobre totes les formes de violència que puguin patir els seus alumnes, com l’assetjament, l’abús sexual o la violència masclista. “La violència contra les adolescents és doblement greu perquè té la vessant de gènere i d’edat. Hem d’apoderar les nenes i formar tant nens com nenes perquè, quan creixin, puguin establir relacions positives, sanes, igualitàries i lliures de violència”, afegeix Rivas.

La Llei també inclou un seguit de mesures dirigides a erradicar tots els tipus de violència masclista que pateixen les nenes pel fet de ser-ho, com la mutilació genital femenina, el matrimoni infantil o el tràfic de persones per a l’explotació sexual. Save the Children recorda que la discriminació de gènere té un greu impacte en l’avenç i el desenvolupament de la societat: representa un obstacle per aconseguir que tots els infants tinguin el mateix dret a sobreviure, aprendre i viure una vida lliure de violència.

Sobre Save the Children

Save the Children es l’organització líder en la defensa dels drets de la infància a tot el món. Treballa a més de 120 països salvant vides, proporcionant seguretat i protecció als infants i defensant els seus drets en el marc de la Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides. Des de fa 20 anys, Save the Children treballa arreu de l’Estat amb programes d’atenció als nens i nenes més vulnerables, centrant-se en la infància en risc de pobresa o exclusió social. A través dels seus programes, proporciona una atenció integral als infants i a les seves famílies perquè la situació econòmica o d’exclusió social en què viuen no els impedeixi gaudir plenament dels seus drets i puguin assolir el màxim de les seves capacitats.