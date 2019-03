memòria històrica

Recurs urgent per aturar l'enderroc de l'antic teatre del Tabaran a Mollet

La CUP Mollet ha informat avui de la presentació d'un recurs judicial per aturar els treballs d'enderroc de l'edifici de l'antic teatre del Tabaran.

L'assemblea molletana, que va posar en marxa amb el suport de diferents entitats i persones a títol individual la campanya "Salvem el Tabaran", ha vingut denunciant reiteradament els darrers mesos, la manca de voluntat de diàleg de l'Equip de Govern de Mollet ( PSC-PSOE amb el suport de C's) d'obrir un procés participatiu per tal de trobar un futur consensuat per aquest emblemàtic espai, patrimoni i memòria històrica de molts molletans i molletanes.

Txus Carrasco, portaveu de la CUP Mollet, ha recordat que des de la plataforma "Salvem el Tabaran" s'han recollit "més d'un miler de signatures reclamant a l'Equip de Govern aturar qualsevol sortida per la via dels fets consumats que destrueixi el que és patrimoni de totes les generacions futures de molletanes i mol/etans" i s'ha presentat "una moció al ple municipal reclamant l'aturada dels treballs d'enderroc de l'històric espai, memòria històrica de moltes generacions molletanes".

Carrasco, ha denunciat que en aquest procés l'Equip de Govern i l'empresa municipal "Mollet Impulsa" "han actuat amb una urgència injustificada quan només falten dos mesos per les properes eleccions municipals, aplicant la via dels fets consumats tot posant tota mena de traves, fins i tot impedint l'accés a l'espai als tècnics d'Arquitectes sense Fronteres, a una solució consensuada que el blindés davant les garres de l'especulació i obrís un nou futur per aquest emblemàtic espai ubicat al centre de la ciutat".

El portaveu de la CUP Mollet, ha defensat que, des de la plataforma 'Salvem El Tabaran' tot i no ser mai partidàries de judicialitzar els processos ciutadans, no ens ha quedat més remei que "reclamar l'empara de la via administrativa i interposar un recurs per tal que s'aturin de manera urgent tots els treballs d'enderroc d'aquest espai patrimoni de totes les molletanes i mol/etans"·.

Carrasco ha informat que per aquest motiu avui mateix s'ha informat l'Equip de Govern i l'empresa municipal "Mollet Impulsa" a través d'un burofax, de la interposició d'aquest recurs, "denunciant la il·legalitat d'aquesta actuació i reclamant que s'aturin aquests treballs d'enderroc amb la màxima urgència, i s'obri una moratòria per decidir la viabilitat de recuperar l'esperit i la memòria d'un espai històric que enguany compleix 100 anys d'història, per tal que el proper consistori que surti de les eleccions del proper 26 de maig pugui trobar una solució de futur amb prou consens social per un projecte que respecti el valor d'un espai que ha de ser llegat i memòria històrica i sentimental de totes les mol/etans i molletanes".