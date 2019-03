RETIRADA DE SÍMBOLS

Priorat per la Independència: "refer el símbol esborrat a la paret de l’Institut de Falset"

"L’esborrada d’una bandera de Catalunya en forma de llaç pintada fa set anys en una paret de l’Institut de Falset ha posat de manifest de manera ridícula però significativa la intenció dels hereus del franquisme d’aniquilar la simbologia catalana" ha manifestat en un comunicat Priorat per la Indepedència. Per aquest motiu, demana que "cal doncs reaccionar i refer el símbol esborrat a la paret de l’Institut de Falset".

L'entitat convida a la comunitat educativa de l’Institut, l’Ajuntament i entitats de Falset i de la resta del Priorat a afegir-se a aquesta denúncia.

Per a l'entitat, "l’acció ordenada per la Junta Electoral Central, espanyola, responent a la demanda dels Ciudadanos, també espanyols, i executada pels mossos d’esquadra com a policia de la Justícia, naturalment espanyola, és un element més de la campanya orquestrada per assimilar-nos a la manera de fer i de pensar dels nostres veïns, a renunciar als valors majoritaris de la societat catalana i a adoptar els que semblen avui majoritaris entre els espanyols. Si no hi posem remei, aviat la prohibició s’anirà estenent i tornarem a veure en els llocs públics només senyals que no representen la nostra ciutadania: la bandera rojigualda, el borbó, el tricorni, l’himne...".

Considera, "en la mesura que els símbols representen uns valors diferents dels que tenen els espanyols, imposar els símbols és el primer pas per imposar els valors. Si a Catalunya una gran majoria defensem la llibertat d’expressió i de manifestació, el respecte pels drets humans i el dret d’autodeterminació i per tant el dret a la independència, és lògic que tinguem els nostres símbols propis: els llaços grocs, la bandera estelada, Els Segadors..."