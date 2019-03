8-M

Organitzacions de l'esquerra independentista assenyalen una acció reivindicativa a diverses empreses responsables de l’empobriment de les dones treballadores

Organizacions de l'esquerra ce la Inddpendentista han dut a terme aquesta matinada diverses accions de denúncia d’empreses i multinacionals que perpetuen la violència estructural contra les dones treballadores i contribueixen a feminitzar la pobresa. L’acció s’ha fet en el marc de la Vaga General Feminista del 8 de març.

Per aquest motiu, diverses militants de les organitzacions que en formen part han encartellat comerços amb imatges reivindicatives per assenyalar els responsables, que sotmesos als interessos del capital, es beneficien del treball invisibilitzat de les dones de la classe treballadora i provoquen que tinguin unes pitjors condicions materials de vida per tal de garantir la pervivència del sistema capitalista: salaris més baixos, discriminació i precarització laboral, agressions, acomiadaments improcedents, escletxa salarial, jornades reduïdes, manca de conciliació de les feines reproductives amb les feines productives, etc.

Les dones són les que han patit i segueixen patint la cara més dura de la crisi capitalista i és per això que cal posar al centre de la denúncia i de l’acció política la millora de les condicions materials de vida, indispensables per a poder viure una vida digna. Cal que es reverteixin immediatament les situacions de doble explotació i opressió que pateixen les dones de la classe treballadora i convertir la Vaga General Feminista del 8 de març en una jornada històrica de lluita.