8-M

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià amb la Vaga Feminista

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià en el marc de la seva II Assemblea Nacional ha manifestat el seu suport actiu a la convocatòria de vaga del pròxim 8 de març i el seu compromís per contribuir a un èxit sense pal·liatius que ha de servir com un pas més en el llarg procés de l'alliberament de les dones i dels pobles.

Les dones i homes de la Plataforma pel Dret a Decidir al País Valencià són conscients que la transformació de la societat a través de la lluita per un món millor, just, possible i necessari, passa inexcusablement per la plena conquista dels drets de les dones. No es tracta tan sols del reconeixement legal d'uns drets conquerits i d'altres que encara s'han de guanyar, sinó d'un canvi cultural radical que pose els valors que les dones i els feminismes històricament han defensat i representat en el centre

de l'organització social i de la consciència fraternal de la humanitat.