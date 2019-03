#PatrimoniEnPerill

La CUP Tarragona proposa repensar el projecte museístic del Teatre Romà

La CUP de Tarragona ha donat inici a la campanya impulsada per la seva comissió de Grans Runes #PatrimoniEnPerill, dins la qual ha realitzat una roda de premsa per demanar una sèrie de mesures que permetin repensar el projecte museístic del Teatre Romà. La CUP ha denunciat que la intervenció compta amb “dos problemes bàsics”, com són el fet que es plantegés un projecte de museïtzació “sense haver excavat de manera íntegra la zona afectada i sense tenir en compte la potencialitat del seu entorn” i, especialment, la instal·lació de l’estructura metàl·lica en forma de càvea que, asseguren, “posa en risc les restes per l’oxidació del material”. Els anticapitalistes també han denunciat “la inacció del govern municipal, que malgrat conèixer el risc per un informe desfavorable, ha permès que el projecte tirés endavant”.

El regidor cupaire a l’ajuntament Jaume López ha posat en antecedents la recuperació d’aquestes restes arqueològiques que, tal i com a recordat, es conserven gràcies a la mobilització ciutadana que hi va haver als anys 70 per aturar un projecte de construcció privat el qual hagués suposat la fi de les restes. Aquest terreny és de titularitat pública des de fa 30 anys, i des de l’any 2000 que forma part del conjunt arqueològic de Tarragona declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. L’actual projecte museogràfic va ser presentat per la Generalitat l’any 2015 amb 711.587 euros de pressupost el qual tan sols incloïa l’excavació de les dues primeres càvees i la implantació d’una estructura metàl·lica.

Eva Miguel, membre de l’assemblea de la CUP i doctora en arqueologia, ha assenyalat que el 2016 la totalitat dels tècnics de l’Ajuntament de Tarragona van signar un informe que criticava la intervenció i en proposava una profunda reformulació. Qüestionava el model triat per l’arquitecte Toni Gironés i la Generalitat perquè no encaixava dins els paràmetres proposats per la UNESCO respecte aquest tipus d’intervencions. Miguel ha denunciat la “inacció del govern municipal, que s’escuda en la manca de competències per fugir d’estudi i no intentar aturar el projecte malgrat tenir l’informe que n’assenyalava les problemàtiques”. Miguel ha apuntat que la intervenció “significa la imposició d’un llenguatge diferent a tot el que s’havia fet prèviament a Tarragona a nivell museogràfic i pot suposar un precedent perillós per a accions futures”.

La portaveu Laia Estrada ha explicat les mesures que proposa la CUP respecte les restes arqueològiques del Teatre Romà. Des de la formació creuen que cal “estudiar la possibilitat i viabilitat de treure l’estructura metàl·lica amb Centre de Restauració de Béns Culturals de la Generalitat de Catalunya” així com “fer la excavació íntegra i no plantejar el projecte museístic al voltant de l’estructura que s’hi ha instal·lat”. També assenyalen el “clar problema de la inexistència de sinèrgies competencials”, ja que creuen que “falta de un veritable consorci de gestió del patrimoni”. Per últim, reivindiquen la posada en valor del potencial d’aquesta zona, “més enllà de les termes de Sant Miquel tenint en compte la trama suburbana i les restes tardorepublicanes” consideren que “és indispensable per la dignificació i la dinamització del Barri del Port”.