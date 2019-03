LLuita municipal

La CUP Tarragona lamenta que el projecte de la Tabacalera no contempli “un ús més popular” de l’espai

L’equip guanyador del del concurs d’idees per reformar l’antiga Tabacalera ha presentat aquest matí el seu projecte davant dels grups municipals de l’Ajuntament de Tarragona. La CUP veu “mancances importants” en la proposta, la qual tem que pugui tractar-se “d’un avenç cap a privatitzar l’espai i que els grans equipaments com la biblioteca i el museu arqueològic puguin quedar en paper mullat”. La formació, que sempre havia reivindicat l’apertura de l’espai, lamenta que “Tarragona presenta un dèficit brutal d’equipaments per a l’ús del teixit associatiu que es podria haver saldat amb un ús molt més popular de la Tabacalera, però les directrius polítiques no s’han encaminat per aquí”.

Segons afirmen des de la CUP, el projecte “dona poca importància que la Tabacalera albergui espais grans per a que el total d’entitats que hi ha a la ciutat hi puguin desenvolupar la seva activitat”, a excepció de les èpoques transitòries abans de la instal·lació dels equipaments definitius, durant les quals els arquitectes impulsors del projecte contemplen que amb poques inversions es puguin utilitzar els diferents mòduls. La formació anticapitalista considera que la intenció dels arquitectes de prioritzar l’activació de l’espai reforça la reivindicació que sempre havia fet, posant per exemple espais com la Tabacalera de Madrid que “amb una inversió mínima es va obrir per a que fos la ciutadania qui el gestionés”. També destaca que la plataforma Oppida que, “amb un projecte molt treballat, el qual l’Ajuntament no ha volgut tenir mai en compte”, proposava l’obertura d’un dels mòduls per a que totes les entitats de la ciutat la poguessin utilitzar.

La CUP lamenta, per altra banda, que el projecte “no contempli la Tabacalera com a espai cohesionador de la ciutat”. Segons els independentistes, aquesta “és una qüestió que cau de madura, ja que tenim un espai immens que podria servir de connector entre els barris de Ponent i els del centre”. Consideren que ja en el projecte inicial s’haurien de tenir en compte connectors físics “com per exemple, la construcció d’una passarel·la a través del riu per a vianants i bicicletes que vinguessin des de Ponent”. En la mateixa línia la CUP creu que s’hauria d’haver aprofitat per fer una proposta en clau de mobilitat sostenible “preveient, per exemple la construcció d’un carril bici que connectés la ciutat i permetés arribar a l’equipament de forma ecològica i saludable, tanmateix ens hem trobat que només s’ha parlat de la construcció d’un aparcament de vehicles privats”.

Per últim la CUP també destaca que, mentre el pressupost total previst per a la nova reforma són 112 milions d’euros, el govern de Ballesteros va gastar-ne 90 en els Jocs Mediterranis “que no van interessar ningú”. La formació considera que “si el projecte estrella de Ballesteros hagués estat la Tabacalera enlloc dels jocs, en els 12 anys que porten governant podrien haver construït un projecte amb molta més entitat i que hagués aportat molt més a la ciutat”.