La CUP Reus impulsa "Taules de debat sobre l'habitatge"

ACCÉS ALS SUBMINISTRAMENTS: pobresa energètica, talls i seguretat | Dimecres, 20 de març a les 19 hores. Centre Cívic de Llevant (Horts de Miró

. Tanmateix, des del consistori, els diferents grups municipals no han superat la guerra de posicions i s’ha mantingut un debat binari, simplista i superficial. La prova és que

per una problemàtica creixent i complexa que afecta pràcticament a qualsevol persona o família que no gaudeix d’una situació social benestant.





De la mateixa manera, el conflicte social que s’ha generat a causa de l’emergència habitacional no es pot solucionar mitjançant la polarització ni la recerca de culpables. Encara menys en una confrontació entre veïns i veïnes. És incomprensible que el govern municipal resti passiu, desaparegut i totalment aliè a les mobilitzacions i actuacions que s’estan produint en diferents zones de la ciutat.





Remarca que l’ocupació d’habitatges és un problema molt greu. Ho és per tothom que s’hi veu implicat: per qui no pot fer ús de la seva pròpia propietat, per les comunitats veïnals que poden veure com la convivència es veu alterada i per les persones i famílies que s’han vist forçades a ocupar per necessitat social. I, per descomptat, el leitmotiv de tot plegat és la seguretat.





Per tot això, com que les comissions de l'Ajuntament de Reus no han estat un espai útil on abordar el problema de l'habitatge a la ciutat, la CUP de Reus insta tots els agents socials i veïnals de la ciutat a trobar-se per analitzar conjuntament l'abast del problema i plantejar-nos possibles solucions.

Per la CUP Reus, L’habitatge ha esdevingut una qüestió de ciutat