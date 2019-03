Lluita institucional

La CUP-PC de Balaguer demana la dimissió del regidor de Serveis Socials

La CUP-PC de Balaguer demana la dimissió del regidor de serveis socials de l'Ajuntament de Balaguer, el sr. Joan Pla, per irregularitats en les contractacions del pla d’ocupació del programa “pla de barris” i en denuncia una actitud clientelar del mateix, tot això amb la connivència de tot l'equip de gobern de la ciutat. Els regidors de la CUP-PC, han demanat explicacions a l’actual regidor de Serveis Socials.

Des de la CUP-PC, s'ha demanat la dimissió del sr. Joan Pla en el ple municipal d’aquest dijous. Els regidors de la CUP-PC, han exposat les irregularitats de contractació que s’han estat produint en els últims anys dins del Pla d’Ocupació municipal pels treballs de millora d’equipaments i espais públics del centre històric de Balaguer. Tot denunciant la utilització del càrrec, per part del sr. Pla, per otorgar beneficis contractuals a terceres persones, membres de la seva candidatura i potencials votants d’aquesta.

Des del grup municipal han denunciat el tràfic d’influències que s’ha produït en els últims anys i mesos i la compravenda de voluntats, en el que s’ha entès com una clara utilització d’un càrrec públic per a un benefici particular i electoralista, denotant una mancança de professionalitat alhora de servir en global a tota la ciutadania de Balaguer.

D’altra banda, des de la CUP-PC, també s'ha demanat a l’alcalde, el sr. Jordi Ignasi Vidal, que porti a terme una auditoria exhaustiva del Pla d’Ocupació del programa “Pla de barris” , alhora que s'enten hauria d'haver depurat responsabilitats des de fa temps al ser el màxim representant del consistori i coneixedor inequívoc d'aquestes circumstàcies.