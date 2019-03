Mireia Boya

La CUP lamenta la dimissió de Mireia Boya i les causes que l'han motivat

Ell Secretariat Nacional de la CUP ha lamentat la dimissió de Mireia Boya i les causes que l'han motivat. "En aquest sentit agraïm tota la feina feta per la Mireia per la nostra organització, primer com a diputada i més darrerament com a membre del Secretariat Nacional", apunta la nota de premsa de la formació

En referència al comunicat fet públic avui, la CUP assenyala que "na Mireia Boya enumera les causes que l'han dut a dimitir del Secretariat Nacional. Una vegada més, la CUP reiterem el nostre compromís de seguir treballant per garantir espais segurs i lliures de violències. Necessitem seguir aprenent de les mancances i contradiccions que encara tenim com a organització feminista ja que, malauradament, no podem deixar de reconèixer que no som impermeables a un sistema patriarcal que atravessa les nostres vides i les nostres pràctiques militants".

En aquesta línia, puntualitza que "portem dos anys treballant en un pla d'acció feminista que integra tot allò que entenem que és imprescindible per poder aspirar a transformar la societat, començant per les nostres pròpies pràctiques militants. A la CUP no som diferents d'altres organitzacions que també pateixen i exerceixen, conscientment o no, violències masclistes en el seu sí, però mirem d'afrontar-les, i fer-ho passa, d'entrada, pel reconeixement".

Afegeix que "en els darrers mesos la Comissió Feminista de la CUP i la seva militància hem fet una tasca intensa de formació, sensibilització i debat. Aquesta tasca ha tingut com a resultat un protocol d'abordatge d'agressions masclistes que es troba en fase d'esmenes i que s'està debatent a totes les assemblees locals. No volem deixar de recordar a totes les dones que tenen a disposició un correu electrònic des d'on canalitzar les seves inquietuds i les seves denúncies".

En relació aquest cas concret, informen que la Comissió Feminista de la CUP ha entomat la denúncia feta per na Mireia Boya en el moment en què s'ha formalitzat a través dels canals establerts, tal i com s'ha fet amb els casos que s'han gestionat en el darrer any i mig. El Secretariat Nacional es compromet a continuar treballant, amb més força si cal, per la construcció d'una organització que sigui un espai de participació segur per les dones i per totes les persones, en la qual es pugui participar en igualtat de condicions.