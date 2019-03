La CUP exigeix el compliment de les mesures que cohesionarien Tarragona

La CUP ha denunciat aquest matí en roda de premsa les mancances que té Tarragona en matèria de mobilitat que considera són fruit de la “deixadesa del govern municipal pel que fa la fragmentació de la ciutat i la incapacitat de resoldre-la en els 12 anys que porten al capdavant de l’Ajuntament”. La formació anticapitalista creu que garantir les comunicacions a peu i en bicicleta, tant entre el centre i els barris perifèrics com entre els barris perifèrics mateixos, és la manera d’aconseguir “una veritable cohesió de la ciutat”.

El regidor cupaire Jaume López ha enumerat els punts conflictius que la formació considera més urgents de solucionar, que són la situació dels ponts del Francolí, els quals tenen voreres molt estretes i que no estan separades de la calçada; l’aïllament del barri de Sant Salvador en quant a la connexió no motoritzada; la connexió entre Llevant i les platges, que no és accessible tampoc de forma no motoritzada; la manca d’il·luminació i senyalització de les passarel·les d’entre Sant Pere i Sant Pau i el centre; i la manca de connexió directa per a vianants entre Sant Pere i Sant Pau i l’Hospital Joan XXIII.

López també ha explicat la bateria de mesures que demanen des de la CUP les quals ja proposava el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), que va caducar l’any passat, i encara no han estat desplegades malgrat el pla les calendaritza i pressuposta. En primer lloc, les actuacions prioritàries per la millora de desplaçaments de vianants com són una nova passera per vianants i bicicletes al pont de la N-340 i la millora de les passarel·les de l’A7 entre Sant Pere i Sant Pau i el centre l’entorn, tant del mateix paviment o la il·luminació com de l’entorn. En segon lloc, la pacificació de la N-340 a la zona de Llevant per tal de dotar-la de caràcter urbà per motivar els desplaçaments a peu. En tercer lloc, l’ampliació de la xarxa de la bicicleta i la creació d’una xarxa bàsica que connecti els principals nuclis i equipaments de la ciutat.

Per la seva banda, la portaveu del grup Laia Estrada ha explicat les demandes que planteja la CUP pel seu compte, en la mateixa línia de “cosir la ciutat a través de l’ampliació i adequació de la xarxa viària”. Proposen estudiar el millor traçat per implementar una via que connecti Sant Salvador amb el centre de Tarragona tant a peu com en bicicleta, que fos adaptable per a connectar el barri amb Sant Pere i Sant Pau. També la creació d’una ruta que connecti Sant Salvador amb els barris de Ponent i passant per la zona del conjunt patrimonial dels Mongons. Per altra banda, demanen millores immediates de la senyalització i l’ampliació de les voreres dels ponts que creuen el riu Francolí. Respecte la pacificació de la N-340, proposen que s’allargui fins a Bonavista i que s’arrangi el tram fins la Canonja i la connexió amb Vila-seca. Per últim, plantegen una connexió viària directa entre Sant Pere i Sant Pau i l’Hospital Joan XXIII.