remunicipalització

La CUP de les Terres de l'Ebre exigeix que es facin públiques les retribucions del Consorci d'Aigües de Tarragona

El diputat a la Diputació de Tarragona Edgar Fernàndez i el regidor de Tortosa Xavier Rodríguez, han denunciat que el CAT (Consorci d'Aigües de Tarragona) no és un organisme transparent i que es nega a fer públiques les retribucions dels seus membres. Fins i tot després que la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública de la Generalitat, haja donat la raó a la CUP.

Fernàndez ha explicat que des de la Diputació, la CUP està realitzant un estudi sobre els diferents organismes públics que actuen al Baix Penedès, el Camp i les Terres de l'Ebre, perquè hi ha desenes d'aquests òrgans, que a causa de la seva naturalesa jurídica són completament opacs a la ciutadania.

La CUP al detectar que el CAT no havia publicat les retribucions dels seues membres, va sol· licitar­los directament esta informació. La resposta del CAT va ser que no ens donaven esta informació i que al web ja hi havia penjat el que estaven obligats a fer per llei.

Llavors la CUP va presentar una queixa a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública de la Generalitat (GAIP). Este organisme va donar la raó a la CUP, responent «que teníem dret a accedir a esta informació, tot i que el CAT no estava obligat a penjar-ho al web». Tot i que el GAIP va establir un termini perquè el CAT ens enviés esta informació, el CAT continua negant-se a facilitar-la.

Es tracta d'una qüestió que no és un fet aïllat, i que succeeix amb tots estos òrgans públics, en els quals hi ha representació privada o de representants públics de diferents administracions territorials.

Des de la CUP lamentem que un organisme públic, que funciona amb diners públics de tots i totes les ciutadanes i que tracta un tema com l'aigua, que és un bé comú, siga una institució opaca que es nega a ser transparent en la gestió dels diners públics.

Com passa amb altres organismes públics, estes entitats són agències de col· locació de regidors/es i alcaldes/es. I ens preguntem com és possible que una alcaldessa amb tots els projectes i reptes que té una ciutat com Tortosa, pot també presidir un organisme com el CAT? La resposta és senzilla. Perquè no es fa res en estes institucions, que simplement serveixen per aportar uns ingressos extra a estos polítics professionals.

L'actual alcaldessa ja cobra 56.000€ bruts anuals per la seua dedicació a l'alcaldia, i entenem la presidència del CAT, com una manera de premiar-la des del partit amb uns ingressos extra. Una manera d'actuar, que es pot extendre a altres partits i organismes. A l'Ebre, tenim l'exemple paradigmàtic de l'IDECE, un organisme del tot prescindible, però amb un president, l'alcalde d'Alcanar, que cobra 76.000€ bruts anuals.

Des de la CUP Terres de l'Ebre considerem que una ciutat com Tortosa, capdavantera en la lluita antitransvasista no pot tenir una alcaldessa presidint el CAT. I demanem a Meritxell Roigé que faça públiques les retribucions que percep i renuncie. I assumint com a pròpies les peticions de la PDE, que després del seu nomenament, va exigir a Meritxell Roigé que utilitzant el seu càrrec, derrogue la concessió de 4m3/s, desmantelle la infraestructura del mal anomenat minitransvasament i dissolga el CAT. La indústria del Camp de Tarragona ja ha tingut prou temps per fer una millor gestió dels recursos hídrics reutilitzant, estalviant i depurant l'aigua que tenen.