Repressió

La CUP-CC denuncia la vulneració de drets de les diputades per part dels Mossos

El subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent presentarà una sol·licitud d’emparament de les diputades a la mesa i al president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, per denunciar les vulneracions de drets de representació com a càrrecs electes per part dels mossos d’esquadra en el marc de diverses actuacions policials que s’han dut a terme en els darrers quatre mesos.

Després de fer una cronologia d’aquestes actuacions policials on les diputades de la CUP-CC s’han vist involucrades, la sol·licitud d’emparament exigeix a la mesa del Parlament que emprengui les accions degudes amb la finalitat d’exigir al Govern de la Generalitat, que accioni els mecanismes necessaris per demanar les responsabilitats oportunes als autors directes o indirectes d’aquestes actuacions policials mitjançant els mitjans que cregui oportuns, inclús mitjançant el cessament de càrrecs públics i que el govern que es comprometi a impulsar les garanties necessàries per establir mecanismes de no repetició, que assegurin que aquestes conductes no es tornen a produir.

Finalment, la CUP-CC condemna la violència policial desproporcionada que s’ha donat per part del cos de mossos d’esquadra en els darrers mesos i les actuacions policials, que en molts casos han vulnerat els principis de garanties de drets, i reitera el seu compromís amb la desobediència civil no violenta com a estratègia col·lectiva d’acció política.