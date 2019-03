Feixisme

La CUP Capgirem Barcelona considera greus les declaracions de Jaume Collboni per equiperar VOX amb la CUP

"Equiparar VOX amb la nostra organització és un acte deliberat de banalització del feixisme i de criminalització de l'antifeixisme. Que ho faci el candidat d'una tradició política amb militants que van patir la repressió del franquisme, l'assassinat i l'exili com les Tretze Roses o Josep Pallach, és una greu irresponsabilitat", ha manifestat la CUP Capgirem Barcelona, que ha criticament aquestes declarcions en un comunicat fet públic.

Per a la formació independentista, l'entrada de VOX a les institucions i l'auge de l'extrema dreta, representen un seriós perill pels drets socials i les llibertats fonamentals especialment de les dones, les persones migrants i el col·lectiu LGBTI. També indica que "l'antifeixisme és fonament bàsic per a l'existència de llibertats democràtiques. Aquest va ser el consens de totes les forces demòcrates després de la derrota del nazisme. No es pot donar aire a aquells que volen acabar amb les persones que no pensem com ells".

La CUP considera que només es pot entendre aquesta analogia des de la voluntat d'aïllar políticament la CUP, perquè és una eina útil no només per aturar el feixisme, sinó per lluitar contra la Marca Barcelona, i fer trontollar aquest model de ciutat negoci creat pel PSC i que continuen apuntalant el conjunt de forces polítiques de la ciutat. Tot remarcant que resulta tan greu com desconcertant que aquestes paraules provinguin d'una persona del col·lectiu LGBTI, un dels principals blancs de l'extrema dreta, que no dubtarà en atacar els drets i les llibertats sexuals si en té oportunitat.

Que Jaume Collboni necessiti aplanar el terreny per un futur pacte amb Ciutadans al consistori, partit amb clars vincles amb la ultradreta i acords amb VOX, no justifica el blanqueig de l'extrema dreta de VOX i mostra la deriva reaccionària del PSC del 155.

Per últim ens reafirmem en la necessitat d'aïllar i frenar el feixisme a totes les institucions, però sobretot de confrontar-lo i aturar-lo als carrers i als barris a través de l'organització i la mobilització, tal com vam fer milers de persones aquest passat dissabte a Barcelona o a finals dels anys noranta expulsant el feixisme del centre de la ciutat els 12 d'octubre.