Habitatge

La CUP-Ae: "Tortosa no necessita una torre de 50 metres"

La CUP-Ae de Tortosa ha reiterat la seva oposició a la construcció d'una torre de 56 pisos i 14 plantes i quasi 50 metres d'alçada. Considera que no respon als interessos de la ciutat, i només es justifiquen per un interès especulatiu. Per a la formació es tracta d'un projecte que no beneficia a la ciutat, sinó als que volen tornar a beneficiar-se especulant amb l'habitatge, un bé que no hauria de ser tractat com una mercaderia, sinó com un bé comú.

Només 6 dels 56 habitatges seran de protecció oficial, el que suposa només un 10%. La CUP-Ae al programa electoral ja reclamava un mínim del 30% dels pisos de grans projectes immobiliaris especulatius per habitatge de protecció social i de lloguer social. Per este motiu la formació demana una moratòria de llicències per a grans promocions urbanístiques si no garanteixen la cessió d'un 30% dels immobles a a l'administració local perquè es destinen a lloguer social.

Tampoc no enten que l'alcaldessa fos a la presentació del projecte i el presentés com una gran millora per la ciutat. Meritxell Roigé semblava més la promotora de la promoció que l'alcaldessa de la ciutat.

Segons la formació, "es tracta d'una promoció d'alt standing, inaccessibles per a la majoria de la ciutadania que no pot pagar els 179.000€, mínim, que costaran els nous habitatges. A més a més, el creixement cap a fora de la ciutat agreuja i consolida un dels greus problemes de la ciutat com és l'abandonament i deteriorament del nucli antic. Estos projectes desincentiven la població perquè torne a viure al nucli antic. També agreujarà el problema de la mobilitat, perquè les persones que hi viuran en este edifici utilitzaran el cotxe per desplaçar-se a la ciutat i els seus serveis. Tampoc no és positiu pel comerç de proximitat ni pel mercat municipal perquè amb les dificultats d'aparcament que té el centre, les persones d'este edifici tindran més fàcil comprar a les grans superfícies com Mercadona, Esclat... És un projecte que no afavoreix la cohesió social, perquè col·labora a mantenir els guetos existents i no respecta l'existència d'un barri com el Grup del Temple, que es caracteritza per cases baixes i una vinculació directa amb el territori que l'envolta".