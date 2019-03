lluita institucional

La CUP-Ae de Tortosa denuncia que fa 8 mesos es paga un servei que reben

La CUP-Ae de Tortosa ha denunciat que l'Ajuntament no s'atreveix a exigir a Acciona una rebaixa de les quantitats establertes tant al 2018 com al 2019, ja que quasi fa 9 mesos Acciona no presta el servei amb els recursos estipulats, ni està executant els projectes de recollida selectiva establerts.

Segons la formació, 1'1l d'agost de 2018 va entrar en vigor el nou contracte de neteja viària i recollida de residus urbans, per valor de quasi 23 milions d'€ durant 10 anys. Tot i que fa quasi 9 mesos de l'entrada en vigor de l'esmentat contracte, no han arribat els camions per fer la recollida selectiva, es comencen a instal·lar els nous contenidors, no estan redactats els 32 projectes singulars de recollida selectiva de residus ...

Com a exemple destaquen les fires del Temple i Ferreries. No ha canviat res amb el nou contracte. Les restes de la fira (papers, plàstics ... ) es queden al terra en acabar la fira. Cap empresa passa a recollir-les, de manera que el vent les porta al riu, al clavegueram, als parcs ... Tampoc cap educador/ a ambiental explica als i les firaires que els residus no s'han de llançar.