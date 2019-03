8-M

La Crida per Sabadell se sumarà a la Vaga General Feminista

Un any després d’una vaga general que ha marcat un punt d’inflexió històric, ens trobarem de nou tancant els centres de treball, fent vaga de cures, mobilitzant-nos i prenent els carrers. La Vaga General Feminista del 8 de març s’ha de consolidar com a punta de llança de la lluita contra l’aliança entre el capitalisme i el patriarcat. Cap d’aquests dos fenòmens pot ser entès sense l’altre: el capitalisme necessita de l’explotació del treball de les dones (gratuït fora de l’àmbit laboral i més barat dins de l’àmbit laboral) i la desigualtat de gènere no pot ser entesa fora del context econòmic.

Les dones seguim cobrant menys que els homes, seguim sent les que assumim la majoria de les tasques reproductives i de cures. La precarietat domina els espais de treball feminitzats (sovint associats als rols femenins) com són les empreses de neteja o de cura de persones dependents. Però això no és tot: a les desigualtats de gènere i de classe cal sumar-li el pes del racisme estructural. Són sovint les dones migrades o racialitzades les que treballen en les pitjors condicions laborals possibles.

Per tot això i molt més, recolzem les 10 reivindicacions plantejades pel Comitè de la Vaga General Feminista a Sabadell:

Condicions laborals dignes i repartició equitativa del treball i la riquesa. Col·lectivització i corresponsabilitat en la cura de les persones. Serveis públics, gratuïts, universals i de qualitat. Dret a un habitatge digne, públic i de qualitat. Drets sexuals i reproductius. Dret a una vida lliure de violències masclistes i LGBTIfòbiques. Erradicació del feixisme, del racisme i de la LGBTIfòbia. Pensions dignes. Alliberament sexual i de gènere. Defensa dels drets socials i polítics, i de la llibertat d’expressió.

El conjunt de les regidores de la Crida per Sabadell farà vaga i prendrà part de les diverses mobilitzacions, i es convida a totes i tots a fer el mateix.

Aurora Murillo (portaveu de la Crida) ha afirmat que “El passat 8 de març Sabadell es va bolcar en les mobilitzacions que es van fer a la nostra ciutat. Enguany hem de ser encara moltes més, i mostrar que tenim més convicció que mai. Hem demostrat que si ens alcem, podem aturar-ho tot. Ha arribat l’hora de trencar d’una vegada per totes amb la invisibilització a la qual se’ns vol condemnar. Les dones de la classe treballadora som les que estem sostenint-ho tot amb la nostra suor.”

“La classe treballadora es troba en la situació que es troba perquè la seva funció és generar riquesa per qui més té. Les dones de la classe treballadora portem a més la càrrega d’haver d’assumir més treball domèstic, pitjors condicions laborals i una violència constant. Però ja hem dit prou: el 8 de març ho demostrarem amb una vaga general històrica, i la resta dels dies de l’any ho demostrarem a l’Ajuntament amb polítiques públiques feministes i als carrers treballant amb un moviment feminista que té el clar compromís de canviar-ho tot.”