Municipals 2019

La Crida per Palma presenta 25 propostes per començar a capgirar el model de ciutat

La Crida per Palma ha presentat aquest dissabte a Can Alcover ha presentat sota títol "Palma 180°", 25 propostes per començar a "capgirar el model de ciutat". Durant l'acte també s'ha donar a conèixer la llista que qualifiquen "d'heterogènia i diversa, il·lusionant, que combina gent jove i preparada amb gent experimentada; la llista de la gent que vol fer política però no vol viure de la política".

De les 25 propostes, destaquem la limitació del nombre de turistes gue visiten Palma; la municipalització i l'aeroport; la limitació del preu dels lloguers, prohibint totalment el lloguer turístic; feminització de l'Ajuntament; implementació del Salari Mínim de Ciutat de 1.400 €.; remunicipalització d'espais públics; generar xarxa amb les migrants; avançar cap a l"exercici del dret a l'autodeterminació: impulsar la Xarxa de Municipis per un Procés Constituent; municipalització i incrementació de les places de les escoles d'infants i tombar Sa Feixina, sense més dilacions en altres.

Les propostes s'inclouran en el programa electoral. Un programa que, tal com han destacat des de La Crida, es presentarà en les setmanes vinents.