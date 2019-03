LGBTI

La Crida LGBTI denuncia la situació de marginalitat que encara pateix el col· lectiu trans amb un 85% d'atur

La Crida LGBTI, organització propera a l'Esquerra Independentista, denuncia en el marc del dia de la visibilitat trans la situació de precarietat i marginalitat que encara pateix el aquest col·lectiu que, segons algunes estimacions, tindria un 85% d'atur a l'Estat espanyol. Segons dades de Lambda el 48% ha exercit en algun moment la prostitució i el 42% ha pensat a suicidar-se. L'organització LGBTI reclama el desplegament de la llei 11/2014 pels drets de les persones LGBTI i contra la LGBTl-fòbia i reivindica la necessitat de polítiques i accions per garantir la igualtat social de les persones trans. El manifest que ha fet públic avui la Crida LGBTI, amb el lema "Trans i precàries, cremen les nostres gàbies" i en col·laboració amb Gènere Lliure posa sobre la taula diverses qüestions urgents "que precaritzen el nostre dia a dia i que ens neguen la possibilitat de viure una vida digna", per la qual cosa "volem visibilitzar la situació que vivim les persones trans, les violències que vivim dia a dia i la misèria a la qual se'ns condemna" i assenyalem directament a la patronal, Foment del Treball, com a una de les responsables.

Cispassing per encaixar dins de la norma de gènere

L'escrit denuncia les dificultats i obstacles que posen les institucions -polítiques i mèdiques- i la societat per tal que les persones trans puguin desenvolupar plenament la seva identitat. L'escrit denuncia la hipocresia de les institucions i els partits polítics als que acusen de rentar-se "les mans davant els assassinats trànsfobs" i d'omplir-se la boca "amb Lleis d'igualtat que mai arriben". Les persones trans fan visibles els entrebancs en els processos legals de canvi de nom i gènere quan "no ens adeqüem als estàndards binaris i heteronormatius" a partir d'unes institucions que neguen el dret a la pròpia identitat i al propi cos. El cispassing imposa que les persones trans s'hagin d'assembla "als models normatius" i binaris d'home i dona per fer-los "encaixar dins el marc del cisterna i ser acceptades dins la normalitat per poder ser explotades pel capitalisme"

Antifeixisme trans

El col·lectiu trans està sent un dels principals objectius de neo-feixisme espanyol representat per HazteOir que utilitza la transfòbia per difondre el seu missatge cisheteropatriarcal i de discriminació cap al col·lectiu LGTBI. "Assenyalem el discurs ultradretà i neofeixista que en nom de la "igualtat" i la "llibertat" ens posa en el seu punt de mira. Negant la nostra existència en nom de la natura i la família tradicional característica de l'heteropatriarcat i el sistema de classes", indica el manifest.

La resposta des del moviment trans es l'antifeixisme i teixir aliances amb els moviments antirracistes, feministes, el moviment obrer, etc des del convenciment que el feixisme se'l combat activament i al carrer. Des de la denúncia pública i la protesta perquè sapiguen que les persones trans no romandran callades. "No és qüestió de diversitat sí o diversitat no, les persones trans som l'esquerda que desmunta el discurs que naturalitza el sistema de gènere i la família nuclear", d'aquí l'atac tan furibund i directe de l'ultradretà conclou un text que vincula l'emancipació de les persones trans amb la de la classe treballadora".