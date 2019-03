La campanya Desmilitaritzem l'Educació denuncia en el Saló de l'Ensenyament la presència de l'exèrcit un any més

ESPAIS EDUCATIUS LLIURES D’EXÈRCITS I D’ARMES

MANIFEST 2019

Un any més, l’exèrcit torna a ser present al Saló de l’Ensenyament de Barcelona. Aquesta decisió contravé de una manera flagrant la Llei de foment de la pau de 2003, la Moció 55/11 Sobre la desmilitarització de Catalunya, aprovada el 14 de juliol de 2016 pel Parlament de Catalunya, així com, l'Acord del Plenari del Consell Municipal de Barcelona, de 26 de febrer de 2016.

Tots aquests acords institucionals van ser aprovats per majoria absoluta. Així doncs, com cada any també des de 2008 la Campanya Desmilitaritzem l'Educació hi serem de nou per defensar una educació basada en el foment de la cultura de la pau, el diàleg, la convivència i l'antimilitarisme.

La Campanya representa la confluència de més de cent entitats i les organitzacions educatives i de l’àmbit del foment de la pau que aspiren a assolir un món on la despesa militar es destini a despesa social, on s'eduqui per generar pensament crític envers el sistema actual, un dels aspectes més sagnant del qual és la guerra, la destrucció, el patiment i la mort.

És per això que avui tornem a ser aquí per manifestar el nostre més profund rebuig a la campanya de propaganda i de reclutament de l'exèrcit al Saló de l’Ensenyament.

Les polítiques estatals aboquen a un món cada vegada més militaritzat: despesa i indústria militar en augment –l’any 2016 la despesa militar va arribar a 1,7 bilions de dòlars–; comerç d’armes a països en conflicte bèl·lic; militarització de les fronteres; reinstauració dels servei militar obligatori, recursos públics destinats a la R+D militar.

I a conseqüència d’això, veiem com milions de persones han de fugir de casa seva pels conflictes armats.

Avui dia, el desplaçament forçat assoleix un nou rècord: més de 65 milions de persones han de marxar del seu país per la inseguretat que pateixen. I en aquest context de violència, la violència màxima s’acarnissa en les dones que pateixen agressions, violacions i vexacions de tot tipus.

En tota guerra, en tot conflicte bèl·lic, el cos de la dona esdevé camp de batalla. Per tant, els exèrcits no són pas la solució, sinó tot al contrari: són el problema. Les nostres denúncies i reivindicacions cada vegada tenen més ressò i un major suport social.

Denunciem que Fira de Barcelona hagi decidit acollir un any més un estand de l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament. Així mateix, denunciem la connivència, la inacció i la complicitat de les administracions públiques (Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona), per no defensar i aplicar les mocions i resolucions aprovades contràries a la presència militar en espais educatius, de formació o de lleure i les interpel·lem a que expliquin aquesta abdicació de responsabilitats.

La presència de l’exèrcit en un Saló d’Ensenyament és un pas més en la normalització del militarisme, mentre s'mpedeix el debat sobre el model de defensa i de seguretat que la societat necessita.

La violència només porta més violència. Per això defensem la resolució no-violenta dels conflictes, i els mecanismes de prevenció, mediació i cooperació. És tasca de tothom la construcció d’una ciutadania crítica que treballi per un món en pau.

Manifestem el nostre rebuig a la presència de l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament de Barcelona.

QUE L'EDUCACIÓ SIGUI LA NOSTRA MILLOR EINA.

PERQUÈ LA VIOLENCIA ACABA QUAN L'EDUCACIÓ COMENÇA.

DAVANT LES VOSTRES ARMES, LA NOSTRA NO-VIOLÈNCIA ACTIVA.



Desmilitaritzem l'Educació



LES ARMES NO EDUQUEN, LES ARMES MATEN