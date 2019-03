Pugem a Altsasu

L'independentisme es mobilitza per participar a la manifestació d'Altsasu

Aquest diumenge, Altsasu acollirà una mobilització que aspira a desbordar la pròpia localitat. El moviment solidari ha reaccionat així al cop que ha suposat l'última sentència de la Audiència Nacional espanyola. Davant d'aquesta situació, l'independentisme català torna a mostrar la seva solidaritat assistint a la manifestació de diumenge a la localitat navarresa.

Sota el lema "Pugem a Altsasu", l'Assemblea ha organitzat una desena d'autocars que sortiran des de diferents punts del país per participar en la manifestació. A Terrassa ja s'ha obert un segon bus perquè el primer ja està ple. Molta gent, a més, ja ha anunciat en els grups que s'han creat a les xarxes socials per a l'esdeveniment que s'hi desplaçaran en cotxes particulars.

Per la seva banda, les entitats convocats de la manifestació han habilitat el frontó municipal per a tota la gent que no tingui lloc on dormir de dissabte a diumenge, tal com han comunicat al seu compte de Twitter. I és que la majoria dels pocs allotjaments turístics que hi ha en aquest municipi de menys de 8.000 habitants ja estan plens perquè hi va gent també des d'altres ciutats de l'Estat espanyol.