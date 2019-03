Municipals 2019

L’exregidora d’ICV Matilde Hernando present a la llista de la CUP Sant Sadurní

Matilde Hernando, qui va ser la segona a la llista d’Iniciativa Verds (ICV) i regidora d’aquesta formació fins el 2018, s’incorpora a la candidatura de la CUP Sant Sadurní per a les properes eleccions municipals. En un mandat convuls, marcat pel govern en majoria absoluta d’ERC i PdCAT, i en el què la política nacional ha condicionat enormement l’activitat del ple municipal, Hernando s’havia distanciant progressivament de la seva formació fins a decidir renunciar al càrrec de regidora i abandonar el partit. Les discrepàncies en la manera d’afrontar diferents qüestions locals, però sobretot la visió diferent sobre la situació política del país, en especial l’actitud d’ICV en relació als presos polític independentistes, van ser elements determinants per prendre aquesta decisió.

Seguir treballant per a Sant Sadurní

D’altra banda, la situació de la política municipal en la que segons la mateixa Hernando “ha vist com es prenien decisions de govern que responien més a favors que no pas al benestar dels veïns i veïnes de Sant Sadurní” han motivat que no s’hagi volgut desvincular de la política. Cal recordar que Matilde Hernando ha estat una militant històrica de les formacions d’esquerra de la vila i que la seva activitat política es remunta a la seva participació a l’Alternativa Municipal Independent (AMI), present a l’Ajuntament des de 2003 fins 2011 i amb qui els cupaires tenen un acord de col·laboració.

L’ex-regidora verda destaca també que durant la seva estada a la institució “ha vist coherència en allò que defensava la CUP”. Hernando s’ha decidit a formar part d’aquesta llista perquè “mirant cap a un futur, hi veu un projecte d’homes i dones defensant un projecte clar, amb ganes de treballar per la igualtat, pels drets laborals i socials, pels drets dels migrants, contra el patriarcat i els lobbys econòmics, a favor de polítiques mediambientals i d’un país lliure”.

Matilde Hernando, amb qui les regidores de la CUP havien tingut una bona relació mentre havien compartit consistori, vol “seguir treballant pels veïns i veïnes de Sant Sadurní”. Responent a la pregunta de per què forma part de la llista de la CUP, afirma que ho fa perquè vol un canvi real que sap que amb aquest equip de persones és possible.

Per la seva banda, l’assemblea local de la CUP sadurninenca considera que amb la incorporació de Matilde Hernando en un lloc simbòlic de la llista, fa un pas més per obrir el seu projecte a persones que provenen de més enllà de l’esquerra independentista. Els cupaires creuen que a l’igual que amb l’acord amb l’AMI, aquesta obertura ha de servir per a enriquir el projecte de la CUP i per a oferir una alternativa guanyadora i d’esquerres a la població de Sant Sadurní.

Presentació de la llista electoral

La llista de la CUP de Sant Sadurní es presentarà aquest dissabte dia 30 a partir de les 11h en un acte que se celebrarà a la Plaça Nova. Comptarà amb intervencions de membres de la llista i, en especial, de l’alcaldable, Arantxa Fernàndez. En un acte de marcat caràcter lúdic, els cupaires oferiran activitats per la mainada, l’actuació musical del grup sadurninenc Moratones, i cava per a tots els assistents.