L'ANC exigeix un front de bloqueig a les Corts espanyoles

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha reclamat un compromís ferm de les direccions dels partits o formacions que concorrin a les eleccions espanyoles per culminar el procés iniciat, la qual cosa implica la determinació de posar els seus representants a les Corts espanyoles al servei d’una estratègia col·lectiva per la independència. "El temps del peix al cove, dels pactes per unes engrunes, ja s'ha acabat. Ara cal fer República catalana de debò, sense por, amb fermesa, amb dignitat i amb coratge", afirma la l'ANC.

En aquesta línia exigeix que es respectin els anhels de la societat civil i actuïn amb una única veu, d’acord amb el Govern i el Parlament, "a qui instem a avançar clarament en el desenllaç del procés d’autodeterminació de Catalunya, d’acord amb el mandat de l'1 d’Octubre del 2017, per la via unilateral, únic camí possible per generar un diàleg multilateral posterior de resolució definitiva del conflicte".

Demana: "Avançar clarament en el desenllaç del dret d’autodeterminació. El mandat de l’1 d’Octubre, com a referèndum en què el poble català va votar a favor de la República catalana. Vam votar i vam guanyar i no donar suport a la governabilitat de l'Estat espanyol si no respecta el dret a l'autodeterminació de Catalunya. El govern del PSOE també ha demostrat que no el respecta ni té voluntat d’acabar amb la repressió política: forma part del bloc del 155. Europa i el món no entendrien que donéssim suport a un partit que ha estat còmplice de la dissolució il·legal del Parlament i el cessament del Govern de la Generalitat.